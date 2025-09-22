El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, junto a Alberto González Amador en los conciertos del Mad Cool en el verano de 2023. EP

La apertura de juicio a su novio por fraude fiscal debilita la oposición de Ayuso a Sánchez

La jueza envía al banquillo a González Amador por dos delitos tributarios y uno contable, falsedad en documento y organización criminal

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 22 de septiembre 2025, 21:02

Dos delitos de fraude fiscal, falsificación en documento mercantil, delito contable continuado y pertenencia a organización criminal. La jueza sustituta Carmen Rodríguez Medel dictó este ... lunes auto de apertura de juicio oral contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En esa resolución, la instructora no solo recoge las acusaciones de la Fiscalía y la Abogacía –que reclamaban el enjuiciamiento por fraude y falsificación–, sino que incluye los ilícitos diferentes que requerían también las acusaciones populares (PSOE y Más Madrid) en la causa abierta contra el empresario por la supuesta defraudación de 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021 a través de facturas falsas. Las peticiones de condena fluctúan entre los tres años y nueve meses y los cinco años de prisión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un joven de 22 años en un choque frontal con un camión en Traspinedo
  2. 2

    Cerrado el centro al tráfico privado hasta las diez de la noche por el Día sin Coche
  3. 3 Cuatro detenidos por una riña tumultuaria con armas en el barrio de Delicias
  4. 4

    Un año de la agresión del Desierto Rojo: «Sospechas de todo el mundo, la estética ya no es un signo de identidad»
  5. 5

    Verónica Casado logra la acreditación como catedrática que permite su retorno a la universidad
  6. 6

    Carlos Soto: «Las tapas de los domingos del bar Kaché son espectaculares»
  7. 7

    La calle López Gómez pierde dos comercios veteranos y suma 14 de sus 54 locales vacíos
  8. 8

    El encierro de Madrigal de las Altas Torres se salda con un herido y la muerte de un caballo
  9. 9

    La diseñadora vallisoletana que triunfa en Dubái: «Nadie va a tu casa a ofrecerte una oportunidad»
  10. 10

    El vallisoletano que dejó su trabajo para leer libros en redes sociales y no se arrepiente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La apertura de juicio a su novio por fraude fiscal debilita la oposición de Ayuso a Sánchez

La apertura de juicio a su novio por fraude fiscal debilita la oposición de Ayuso a Sánchez