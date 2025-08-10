El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santiago Abascal Efe

Abascal ataca a la Conferencia Episcopal tras sus críticas por al veto de actos islámicos en Jumilla

«No sé si su postura se debe a los ingresos públicos o con los casos de pederastia, que la tienen absolutamente amordazada» afirma el líder de Vox

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Domingo, 10 de agosto 2025, 17:19

El presidente de Vox, Santiago Abascal, arremetió con dureza este domingo contra la Conferencia Episcopal después de que los obispos criticaran el veto del PP ... y Vox a los actos de carácter islámico en espacios públicos en la localidad murciana de Jumilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un eclipse solar en primera fila en Valladolid: por qué se llenará de visitantes para presenciar este fenómeno
  2. 2

    Una joven se precipita desde el tejado de un chalé para víctimas de violencia de género
  3. 3 Detenido por romperle dos dientes tras darle un puñetazo en el Paseo de Zorrilla
  4. 4

    Un taxista se empotra contra un edificio en obras junto al Calderón
  5. 5 Dos muertas y dos heridos en un accidente frontal en El Bierzo
  6. 6

    Segunda noche consecutiva con detenidos en una discoteca del Paseo de Zorrilla tras una pelea
  7. 7

    Las Descalzas Reales ponen fin a su vida conventual en la ciudad
  8. 8

    «Estaban orinando delante de mi casa, se lo reproché y me rompieron los dientes»
  9. 9 Vallisoletanos de pura cepa: ¿Sabes si las siguientes personas nacieron en Valladolid?
  10. 10 «Hay casas afectadas, el cementerio ha ardido» y «si no lo extinguen habrá que evacuar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Abascal ataca a la Conferencia Episcopal tras sus críticas por al veto de actos islámicos en Jumilla

Abascal ataca a la Conferencia Episcopal tras sus críticas por al veto de actos islámicos en Jumilla