Ábalos durante la vista: «No voy a huir, no tengo dónde ir»

«No voy a huir, no tengo ni siquiera dónde ir». José Luis Ábalos quiso tomar la palabra en la vistilla en el Tribunal Supremo ... en la que se decidía su futuro para hacer un llamamiento 'in extremis' al juez Leopoldo Puente para que no le mandara a la cárcel, tal y como acababa de pedir el jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y el resto de la acusaciones.

El exministro, con un tono «lastimero» según varias de las personas presentes en ese momento clave, insistió en que en sus planes nunca ha estado el de fugarse ni evitar la acción de la justicia; entre otros motivos, porque no tiene dinero ni un patrimonio que le garantice poder vivir en el extranjero. El propio Ábalos, en una reciente entrevista, aseguró tener solo 6.000 euros en la cuenta, una cantidad que le habría sido insuficiente para afrontar una fianza de un importe elevado para aminorar el mencionado riesgo de fuga.

La defensa de Ábalos, ejercida por el exfiscal Carlos Bautista, también había insistido poco antes, de manera menos pasional que su cliente, en que no existe el peligro de éste huya por el arraigo del hoy diputado del Grupo Mixto (que tiene cinco hijos de tres exmujeres residentes en España), en el hecho de que mantiene su escaño en el Congreso (que le reporta ingresos) y porque, en el caso de encarcelamiento, se vulneraría el artículo 23 de la Constitución, el que consagra el derecho a la representación política.

«Profecía autocumplida»

Más allá de su alegato en la vista, el extitular de Transportes, en una comunicación con la Ser mientras esperaba el fallo del juez, denunció la decisión «política» de la Fiscalía de pedirle prisión preventiva con el objetivo de «conseguir una declaración colaborativa». Según el imputado, la petición de cárcel de Anticorrupción constituye una «profecía autocumplida», ya que en el auto de procesamiento y la petición de Alejandro Luzón «incrementaron los delitos y las penas para incrementar el riesgo de fuga».

El exministro abundó en que consideraba «incomprensible» que ahora Fiscalía vea riesgo de fuga y no «hace siete días» cuando el juez convocó la vistilla. A su juicio, de existir tal riesgo, «me hubieran detenido y puesto a disposición de la vistilla en 72 horas como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

El extitular de Fomento y de Transportes -que criticó el doble rasero de la Fiscalía, ya que Anticorrupción «dejó en libertad a todos los Pujol, ahora que se celebra el juicio»- reiteró que no entendía el objetivo del Ministerio Público de mandarle ya a la cárcel cuando es notorio que acude al Congreso o que se encuentra en su casa «con arresto domiciliario en la práctica» debido a la «presencia permanente de medios» de comunicación.