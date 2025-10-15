Ábalos regresa hoy al Supremo con la sombra de un posible ingreso en prisión

Día crucial para el futuro procesal de José Luis Ábalos. El exministro socialista comparece este miércoles de nuevo en el Tribunal Supremo ante el ... magistrado Leopoldo Puente, instructor de la causa que investiga el presunto cobro de mordidas y la recepción de dádivas por la adjudicación de contratos desde el Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021, bajo su etapa al frente del departamento. Una citación que viene precedida por el intento fallido de Ábalos de renunciar a su abogado y la contundente respuesta de ayer del juez, quien no solo rechazó este movimiento dilatorio para posponer la declaración sino que lo calificó de «fraude de ley». Asimismo, el instructor avanzó una modificación de las medidas cautelares impuestas al investigado tras su comparecencia, que podría derivar incluso en su ingreso en prisión preventiva.

El magistrado confirmó este martes también la citación el jueves por la mañana del exasesor ministerial Koldo García y acordó que en ambas declaraciones estuviera presente la defensa de Ábalos, es decir, su ya exletrado José Aníbal Álvarez, salvo que el exministro designe a otro, en su lugar, que estuviera en condiciones de asumir la causa. La resolución requiere además a Ábalos para que en un plazo de tres días hábiles nombre nuevo letrado, y subraya que, en caso de no hacerlo, procederá a ser nombrado uno de oficio. Del mismo modo, añade que tan pronto como comparezca en la causa el nuevo abogado del diputado se tendrá por efectuada la renuncia de Álvarez, que cesará en su función.

Puente decidió así poner pie en pared ante el relevo en su defensa por parte de Ábalos, una decisión «intempestiva» que incluso la reiterada jurisprudencia que aborda supuestos similares rechaza por la «completa ausencia de justificación razonable». Recordó el juez que la libre designación de letrado es un derecho que no puede considerarse ilimitado, «por lo que hay que ponderar intereses jurídicos de distinto signo para lograr un equilibrio de todos los derechos en juego». Y en función de cada caso concreto, añadió, determinar «qué grado de sacrificio es aceptable imponer al resto de las partes cuando alguna de ellas introduce una incidencia sorpresiva que puede perturbar el desarrollo ordinario del proceso».

En paralelo, Puente anticipó ayer que tras la comparecencia de Ábalos de este miércoles se celebrará la vistilla prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; es decir, la que contrasta con las partes la imposición de medidas cautelares. Lo hizo, eso sí, pese a que suele ser una petición de las acusaciones al juez, nunca al revés.

En la actualidad pesa sobre el exministro la prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y comparecencias periódicas en sede judicial, por lo que hoy se podría endurecer esta situación con una libertad bajo fianza, una prisión eludible con fianza también o, en el caso más extremo, una prisión incondicional. La misma que se aplicó con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, sucesor de Ábalos, el pasado 30 de junio.

95.000 euros sin justificar

Este martes por la mañana Ábalos había asegurado que su pretensión en todo caso no era postergar su interrogatorio y que su voluntad pasaba por comparecer hoy después de haber roto con su abogado. El exministro anunció, antes del auto de Puente, que había pedido incluso al alto tribunal que le ponga un letrado de oficio para no fallar a la cita y aclarar los 95.000 euros sin justificar que aparecen en el informe patrimonial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Según explicó Ábalos en un escrito anterior remitido al juez el martes, su decisión de romper con su letrado fue provocada por las «diferencias irreconducibles» entre ambos. En ese documento, que hizo llegar a través de su procurador, precisó que los encontronazos con su letrado, «lejos de constituir una circunstancia puntual en el tiempo, se han convertido en una constante». Relató el ambiente negativo generado en el contexto de los medios de comunicación», con filtraciones de parte sobre su estrategia procesal.

Pero más allá de estas explicaciones formales al Supremo, en el fondo de la ruptura está la presión ejercida por Álvarez para convencer a su cliente de que dejase el escaño en el Congreso, renunciase a su acta como parlamentario y pactase con la Fiscalía Anticorrupción. Pero Ábalos descartado finalmente este ofrecimiento, según detallaron las fuentes jurídicas consultadas.