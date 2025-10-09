Jóvenes valencianos revolucionan la moda para motoristas urbanos

N. Soage Jueves, 9 de octubre 2025, 11:00 Comenta Compartir

«Choose a route, not a routine». Bajo este lema ha nacido la marca de ropa de moto que ha decidido romper con todo lo ya conocido y centrarse en algo que buscan todos los moteros que se suben a sus dos ruedas cada día: ir protegidos, pero sobre todo cómodos y a la moda. Aunque lo más importante es que apoyar este proyecto, sería apoyar la marca España. Establecidos en Valencia y asesorados por la Universidad Politécnica de Valencia y su ecosistema emprendedor de StartUPV, varios jóvenes han diseñado y creado cada prenda protegida desde cero.

Hace unos cuantos meses, «la idea nace de la necesidad de los moteros del día a día de ir protegidos a todos lados sin la necesidad de parecer astronautas. A raíz de ahí se empezó a diseñar la primera colección, pedir muestras de todos los tejidos habidos y por haber en el ámbito de tejidos antiabrasión, evaluamos muchas opciones de protecciones certificadas y analizamos que parte del mercado tenía menos oferta en este tipo de ropa», explica Alejandro García, CEO Fundador de la marca a este diario. Así, «diseñamos, prototipamos y encontramos dónde poder fabricar cada una de las prendas», añade.

Porque, además, han conseguido algo que no todos pueden, o apuestan por ello más bien. Por ejemplo, su primer modelo de pantalón es 99% «made in Spain». Y ese 1% es solamente por el botón. Por otro lado, «las sudaderas sí las fabricamos fuera», explica García. También hay colección de camisetas con tallas unisex desde la XS hasta la XL.

Ampliar Seguridad prendas P.F.

Sabiendo esto, estamos ante FORIDER, una nueva marca que diseña y vende ropa estética tipo 'streetwear' pensada específicamente para motoristas urbanos y jóvenes con la idea de ofrecer protección sin renunciar al estilo cotidiano. La marca como tal es un proyecto de 'protected streetwear' que busca quitar la dicotomía entre lo técnico (estilo circuito) y lo casual (sin protección).

No pretenden competir con marcas de equipamiento técnico extremo, sino ocupar el espacio entre moda y seguridad: prendas que funcionen encima de la moto y en la calle. Todo a través de su web principal forider.com, con envíos a toda España, incluyendo Baleares y Canarias. Los pedidos de preventa, de momento, se están entregando a partir del 1 de noviembre.

Y los clientes han dado un feedback bueno «y nos han transmitido las ganas de recibir sus pedidos. La primera semana ha ido bien en cuanto a ventas: las sudaderas han pasado de largo el objetivo y los pantalones han quedado un poco por debajo, ya que son un producto más caro», explica García.

«Los planes a futuro son expandir la colección con diseños y colores, diseñar prendas exclusivamente para mujeres. Buscamos llegar a ofrecer una gama completa que permita que el armario del motero del día a día esté completo para cada situación», concluye el Fundador de FORIDER.

Temas

Moda