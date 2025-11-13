Peugeot presenta en Fortnite su prototipo Polygon

J. Bacorelle Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:01 | Actualizado 13:56h. Comenta Compartir

El Polygon Concept es la visión de futuro de Peugeot un prototipo dinámico y compacto (de menos de 4 metros) que ya permite experimentar nuevas sensaciones de conducción y servirá como banco de pruebas para innovaciones que la marca introducirá a partir de 2027. Ha sido presentado en exclusiva en Polygon City, una isla del juego Fortnite.

Las sensaciones de conducción son una de las grandes innovaciones de este concept car gracias al revolucionario sistema Hypersquare, que reinventa el volante y es el corazón de la nueva generación del Peugeot i-Cockpit.

Este control de dirección se combina con la tecnología Steer-by-Wire (dirección electrónica sin conexión mecánica), probada en la industria aeroespacial y disponible en serie a partir de 2027.

Este sistema ajusta la dirección en función de la velocidad, facilitando las maniobras a baja velocidad con una rotación máxima de 170° en cada dirección (frente a las tres vueltas de un volante tradicional), mientras asegura una precisión excepcional a alta velocidad.

Ampliar Polygon Concept F. P.

Además, el Steer-by-Wire filtra vibraciones no deseadas, ofreciendo una respuesta ideal de la carretera. La ergonomía se mejora ya que Hypersquare® permite acceder a los controles clave con solo mover un dedo en cuatro módulos circulares.

El nuevo Peugeot i-Cockpit es inmersivo y tecnológico, poniendo la innovación al servicio de la simplicidad. Se eliminan las pantallas del salpicadero, y toda la información se refleja directamente en el parabrisas a través de un panel Micro-LED detrás del Hypersquare, creando una pantalla excepcional de 24 cm de ancho por 74 cm de alto (31 pulgadas) que maximiza la seguridad al estar en la línea de visión del conductor.

La información proyectada puede personalizarse, y mientras el vehículo está parado, los micro-LED son visibles desde el exterior, mostrando animaciones. Durante la conducción, los modos como Cruise, Fun e Hyper sincronizan las animaciones interiores y exteriores. En el diseño, los Micro-LED también dan forma al nuevo frontal, reinterpretando la firma luminosa de tres garras, que se anima en la parte delantera y trasera. Una pantalla Micro-LED específica en el pilar C permite comprobar el nivel de carga. El diseño general es más «felino que nunca», con formas puras y geométricas.

Ampliar Polygon Concept F. P.

En cuanto a la ingeniería y el enfoque sostenible, el Polygon Concept optimiza el espacio. La arquitectura interior rediseñada libera espacio, ofreciendo una amplitud excepcional. El espacio delantero mejora con soportes personalizables, y la sensación de luminosidad se amplía al eliminar el pilar B y desplazar el parabrisas.

Los asientos son revolucionarios, combinando una carcasa impresa en 3D con plástico reciclado (R-PET) y espuma moldeada de una sola pieza. La sostenibilidad es otra de las claves. Por ejemplo, la laca de la pintura contiene componentes de neumáticos al final de su vida útil, y el habitáculo está recubierto con tejido forjado hecho de asientos Peugeot reciclados.

El prototipo usa menos piezas que un vehículo tradicional (por ejemplo, solo dos puertas de mariposa XXL y asientos con solo tres componentes), haciéndolo más ligero y más fácil de montar y desmontar. Además, muchos componentes (volante, cubiertas de ruedas, espuma del asiento) son fácilmente reemplazables para una propiedad más duradera.

Además ofrece numerosas posibilidades de personalización, con elementos interiores y exteriores que pueden sustituirse en minutos para adaptarse al estado de ánimo del conductor. Los neumáticos, en colaboración con Goodyear, utilizan tecnología láser para grabar colores y el sistema SightLine, que proporciona información en tiempo real a través de la pantalla del i-Cockpit.

Peugeot ha mostrado tres configuraciones posibles: URBAN (elegante y compacto), PLAYER (atrevido y dinámico) y EXPLORER (robusto y listo para la aventura). Este último presenta un exterior resistente con una postura elevada y detalles protectores, diseñado para parecer tan capaz como lo es al conducir.

Estas tres configuraciones se han presentado por primera vez hace unos días en Polygon City, una isla dentro del entorno del juego Fortnite. Se pueden apreciar con más detalle jugando al juego Fortnite.