Citroën y Rip Curl reinventan el Ami para los amantes del surf

Citroën y Rip Curl reinventan el Ami para los amantes del surf

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:56

Citroën y Rip Curl consolidan una relación que comenzó hace casi una década con el C4 Cactus y que se ha mantenido gracias a una visión compartida: la de ofrecer productos técnicos, accesibles e inspiradores. En 2025, esa alianza se materializa en una nueva propuesta conceptual que une movilidad eléctrica, diseño y cultura surfista.

El protagonista de esta colaboración es el Ami Buggy Rip Curl Vision, un concept car basado en el pequeño vehículo eléctrico urbano de Citroën, reinterpretado con un enfoque más aventurero.

Presenta nuevos colores, materiales y accesorios pensados para la vida al aire libre y, especialmente, para los surfistas. Su diseño mantiene la simplicidad estructural del Ami, pero añade elementos que refuerzan su carácter lúdico y su capacidad de adaptación fuera del entorno urbano.

El modelo se exhibirá por primera vez entre el 4 y el 8 de noviembre de 2025 en Hossegor (Francia), durante las finales internacionales del Rip Curl GromSearch, una competición juvenil que reúne a surfistas menores de 16 años. Citroën, socio del evento, proporcionará vehículos para los traslados de los participantes y organizará pruebas de conducción de los modelos Ami y Ami Buggy.

Por sus características —vehículo 100 % eléctrico, dos plazas, velocidad limitada a 45 km/h y acceso desde los 14 años—, el Ami resulta especialmente adecuado para este público joven, combinando movilidad urbana y libertad de desplazamiento.

Con este concept car, Citroën y Rip Curl refuerzan su vínculo entre diseño, sostenibilidad y estilo de vida activo. El Ami Buggy Rip Curl Vision abre un nuevo capítulo en una colaboración que, según la marca, continuará evolucionando con nuevos proyectos conjuntos en los próximos años.

