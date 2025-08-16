Zero Motorcycles entrega las primeras unidades de su gama X

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Sábado, 16 de agosto 2025, 12:00 Comenta Compartir

El fabricante de motos eléctricas norteamericano Zero Motorcycles ha anunciado la entrega de la primera oleada de unidades de la gama X. Clientes de todo el mundo han comenzado a recibir sus motocicletas XE y XB, marcando un hito tanto para los compradores que habían reservado estos modelos como para la propia compañía.

«La entrega de las primeras motos de la gama X supone un hito clave para Zero y para el futuro del rendimiento eléctrico fuera del asfalto», declaró Sam Paschel, CEO de Zero Motorcycles. «Es el inicio de un nuevo capítulo en la forma en que se vive la aventura sobre dos ruedas. Con los modelos XB y XE, estamos haciendo que las motocicletas eléctricas sean más accesibles y atractivas para motoristas de todo el mundo».

La Zero XE se puede conducir con el carnet A1 o el B (con al menos tres años de antigüedad), mientras que la Zero XB está homologada para conductores con licencia de ciclomotor o carnet de coche.

La Zero XE, con un peso de solo 101 kilos, y la Zero XB, con tan solo 63 kilos, ofrecen una agilidad sin comparación en su categoría.

Ambas motos cuentan con baterías extraíbles: 4,3 kWh en la XE y 2,4 kWh en la XB. Esta configuración permite una autonomía de hasta 100 km en la XE y 75 km en la XB en condiciones moderadas de uso. Además, su sistema de carga doméstica ofrece máxima comodidad sin necesidad de infraestructura específica para recargar.

Tanto la XE como la XB incorporan tres modos de conducción (Eco, Standard y Sport), permitiendo adaptar el rendimiento a cada estilo o situación. A esto se suman sistemas como el control de tracción (desconectable), el sistema de asistencia en pendientes y una pantalla TFT de 2,4 pulgadas que proporciona datos en tiempo real de forma clara e intuitiva.

La Zero XB está disponible en España a un precio líder en su categoría de 4.680 euros, mientras que la Zero XE se ofrece a un competitivo precio de 6.715 euros.