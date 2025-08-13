El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

LS2 Spectrum ls2 press

LS2 lanza el Spectrum, su primer intercomunicador con Inteligencia Artificial

V. D.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:00

El nuevo intercomunicador LS2 Spectrum, fruto de la colaboración entre LS2 y Midland, marca un hito en el sector al ser el primero en incorporar Inteligencia Artificial para la cancelación de ruido. Pensado para facilitar la comunicación entre motoristas, permite la conexión simultánea de hasta cuatro usuarios, con un alcance de más de 1.000 metros, y más de 500 metros entre cascos de Fibra de Carbono, y una autonomía de conversación activa superior a las 20 horas.

De la alianza entre LS2 y Midland nace el LS2 Spectrum, un dispositivo pionero no solo por su uso de IA, sino también por su diseño SSF (Slim, Strong and Flexible, es decir, Estrecho, Resistente y Flexible), que lo hace adaptable a cualquier casco LS2. Además, cuenta con certificación IP67 de resistencia al agua.

El sistema de audio, fabricado por RCF, incorpora altavoces HD de 40 mm. También destaca por su compatibilidad universal: puede conectarse con intercomunicadores de otras marcas, con teléfonos móviles, GPS y pantallas TFT de motocicletas.

El LS2 Spectrum ya está disponible con un precio recomendado de 159€, y es compatible con todos los cascos LS2 intercom.

