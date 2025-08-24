El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La marca de cascos LS2 celebra los 35 años de su fábrica ls2 press

LS2 celebra en China el 35º aniversario de su fábrica

Canal Motor

Domingo, 24 de agosto 2025, 16:30

Durante el pasado mes de junio, LS2 celebró en China su encuentro internacional más importante hasta la fecha, reuniendo a representantes de los 127 países donde la marca está presente. Más de 400 asistentes participaron en cuatro jornadas de intensa actividad que sirvieron para compartir estrategias, estrechar vínculos y, sobre todo, presentar en primicia las novedades de la próxima temporada.

El evento coincidió con el 35º aniversario de MHR, la fábrica que dio origen a la marca. Fundada en 1990 por Arthur Liao, quien comenzó con una inversión de 350 € en un local de solo 50 metros cuadrados, MHR se transformó con los años en un gigante industrial.

En 1999, la incorporación de su hermano Paul marcó el inicio de la expansión internacional, y en 2007 se consolidó el proyecto con el nacimiento de LS2 como marca global, con sede en Barcelona.

LS2 sigue ampliando su capacidad productiva ls2 press

Hoy, la fábrica cuenta con más de 270.000 metros cuadrados, un equipo de más de 1.800 trabajadores y una producción anual superior a 3'5 millones de cascos, consolidándose como una de las mayores fábricas de cascos de moto del mundo.

Fiel a su filosofía de crecimiento constante, LS2 sigue ampliando su capacidad productiva. La próxima adquisición de una nueva planta de producción de cascos en Vietnam y de un moderno workshop de pintura con la última tecnología son muestra de su compromiso con la innovación, la eficiencia y la mejora continua; con el claro objetivo de afianzarse como uno de los líderes del sector.

Durante el encuentro, los asistentes pudieron conocer de primera mano las nuevas propuestas de LS2 para la próxima temporada: tres nuevos modelos de cascos, líneas renovadas de chaquetas, pantalones, guantes y botas, y el gran lanzamiento de esta edición: las soft bags, una gama de mochilas y bolsas diseñadas para facilitar los viajes y el día a día del motorista moderno.

