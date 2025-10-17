El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Peugeot e-208 GTi F. P.

Movilidad eléctrica sin ataduras: Peugeot elimina barreras con servicios conectados gratuitos

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:57

Peugeot ha dado un paso significativo para mejorar la experiencia de uso de sus modelos electrificados, anunciando la extensión a diez años de la gratuidad de dos de sus servicios conectados clave: e-ROUTES by Free2move Charge y Remote E-Controls.

Esta iniciativa, que entrará en vigor a partir del $1$ de julio de $2025$ e integrada en el Connect ONE Pack, busca eliminar las barreras de la suscripción y los pagos adicionales, facilitando la transición y la gestión diaria para los usuarios de vehículos 100% eléctricos.

El servicio e-ROUTES by Free2move Charge se posiciona como una herramienta esencial para los viajes largos. Permite a los conductores planificar rutas optimizadas al detalle, teniendo en cuenta factores cruciales como el nivel de carga actual de la batería, las condiciones del tráfico y el estilo de conducción.

Conectada a través de la aplicación MyPeugeot y compatible con el sistema i-Connect, la aplicación ajusta la autonomía estimada en tiempo real y permite crear perfiles personalizados, por ejemplo, si se viaja con remolque. Además, simplifica el proceso de recarga al ofrecer acceso directo a la red Free2move Charge, con información sobre tiempos configurables y una interfaz renovada.

La funcionalidad Remote E-Controls dota al conductor de un control ampliado sobre el vehículo desde su teléfono móvil. A través de la aplicación MyPeugeot, los usuarios pueden gestionar aspectos vitales para la eficiencia y el confort, como la programación de la carga, la limitación de la carga de la batería al 80% o la activación de la preclimatización del habitáculo antes de iniciar la marcha.

Esta última función es especialmente valiosa, ya que utiliza energía de la red y contribuye a preservar la autonomía durante el desplazamiento. Los modelos más recientes, como el E-5008 y el E-3008, añaden la función de precalentamiento de la batería, lo que mejora la eficiencia de la carga en condiciones de bajas temperaturas.

Con esta acción, Peugeot refuerza su estrategia de acompañamiento a la movilidad eléctrica. Al integrar la planificación de rutas, la gestión remota del vehículo y el confort en un entorno conectado y libre de suscripciones durante una década, la marca busca ofrecer un ecosistema digital más práctico y cómodo para el usuario, confirmando que la facilidad de uso es un componente clave en la adopción masiva del vehículo eléctrico.

Movilidad eléctrica sin ataduras: Peugeot elimina barreras con servicios conectados gratuitos

