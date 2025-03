La Asociación de Fabricantes presenta un decálogo para acelerar el despliegue de puntos de recarga

Patxi Fernández Miércoles, 19 de marzo 2025, 14:27 Comenta Compartir

Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) un 38,8% en febrero, con 13.971 ventas, que suponen el 13% del mercado. En los dos primeros meses, se han registrado un total de 25.327 ventas, un 35,9% más que en 2024 y el 13% del mercado.

Este aumento se produce precisamente cuando han desaparecido las ayudas (Plan Moves) a la compra de vehículo eléctrico, y cuando la falta o el acceso a los puntos públicos de recarga son los principales obstáculos que ven los potenciales compradores de coches electrificados. Según la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), la red de infraestructuras de recarga pública en España supera los 40.000 puntos operativos en 2024. Pero 11.446 puntos de recarga que se encuentran instalados, pero no operativos por diversas razones.

Con este contexto, la Asociación Española de Fabricantes (Anfac) presentó ayer su propuesta para impulsar el despliegue de puntos de recarga. El estudio incluye un decálogo de recomendaciones y una herramienta para calcular la potencia instalada necesaria en cada municipio.

Entre las diez recomendaciones destaca la necesidad de contar con un órgano de gobernanza para coordinar las políticas de movilidad y urbanísticas a través de las distintas áreas de la administración afectadas.

Para e Arancha García, directora de Industria y Medio Ambiente de Anfac, es muy relevante que haya coordinación «porque no todo es movilidad, no todo es medioambiente, no todo es desarrollo urbanístico, sino que deben combinarse esas tres áreas para establecer un plan, si es posible a largo plazo, de despliegue y de uso del espacio».

Esta planificación es necesaria para garantizar el despliegue de la electromovilidad, la eficacia de las medidas y el cumplimiento de los compromisos y obligaciones establecidos en materia de descarbonización. Pero lo es, también, y de modo muy importante, para dar tranquilidad al ciudadano en la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones, de modo que las obligaciones progresivas que se le imponen se acompañen de una estrategia de despliegue de infraestructura de recarga que las facilite.

Un segundo punto del decálogo destaca el desarrollo de formación y procedimientos específicos para el personal municipal, así como el dimensionamiento de este, para favorecer y agilizar la tramitación de las autorizaciones, licencias y permisos para la instalación de puntos de recarga. Adicionalmente, la formación para el personal municipal deberá contar con una introducción amplia sobre el reto que supone la descarbonización en el sector transporte y también aclarar los falsos mitos entorno a la movilidad eléctrica.

Según el documento elaborado por los fabricantes, debe desarrollarse un marco regulatorio que permita conocer, de manera pública, la capacidad disponible en los puntos de acceso de las redes de transporte y distribución de electricidad en la ciudad.

Se recomienda que, en la renovación de las concesiones de estaciones de servicio en suelo municipal, las entidades locales introduzcan nuevos requerimientos para incluir el despliegue de la infraestructura de recarga para vehículos ligeros y pesados, transformando así las estaciones de servicio en «estaciones multienergía».

En sexto lugar, las entidades públicas deben analizar, planificar y favorecer la instalación de infraestructura de recarga en los aparcamientos públicos para residentes y aparcamientos mixtos (rotación/residentes). Estos aparcamientos pueden configurarse desde su punto de vista como grandes hubs de recarga ante la necesidad de hacer un uso racional de la vía pública y el bajo porcentaje de viviendas con garaje en España. Para lograrlo, deben eliminarse las barreras para desplegar infraestructura de recarga en estos espacios, que son de índole normativa y económica fundamentalmente.

Desde el punto de vista fiscal se recomienda que las entidades locales modifiquen sus ordenanzas para desarrollar medidas para contribuir al despliegue de los puntos de recarga de vehículos eléctricos. «Pasa por utilizar la posibilidad de bonificar hasta el 50% del IBI, por la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, la posibilidad también de bonificar hasta el 50% el Impuesto de Actividades Económicas, por la instalación de puntos en lugares adscritos a esa actividad económica, y la bonificación de hasta el 90% para el tema de construcciones, instalaciones u obras necesarias para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos», explica García.

En octavo lugar, se considera necesario aumentar los compromisos de reducción de emisiones de CO2 en las contrataciones públicas a nivel municipal para adelantar 5 años los del sector privado.

Finalmente, como puntos 9 y 10, se recomienda el desarrollo de campañas institucionales de concienciación ciudadana y empresas en torno a la electromovilidad trabajar con sectores estratégicos vinculados a los municipios (p.e. hoteles, centros comerciales, etc.) para favorecer, incentivar y potenciar el despliegue de infraestructura de recarga de acceso público en sus aparcamientos yendo más allá de lo obligatorio. En este sentido, la regulación actual marca que antes del 1 de enero de 2023, los edificios no residenciales privados y los parkings no adscritos a edificios tienen que instalar puntos de recarga cuando tengan más de 20 plazas de aparcamiento, de un modo proporcional al número de plazas. Con carácter general, dispondrán de una estación de recarga por cada 40 plazas o fracción, hasta 1.000 plazas.

Hoja de ruta

Considerando las particularidades de cada ciudad, Anfac propone una hoja de ruta para alcanzar los objetivos de potencia instalada para 2035, analizando casos concretos como Madrid y Zaragoza, y planteando diferentes modelos de despliegue.

Los fabricantes proponen un despliegue homogéneo con puntos con potencias relativamente bajas distribuidos por todo el territorio, al estilo del desarrollado en París. En segundo lugar, un despliegue en HUBs con puntos de mayor potencia ubicados en ciertas zonas concretas del territorio, como el desarrollado en Londres. Por último, se plantea la posibilidad de un despliegue mixto, combinando puntos de menor potencia distribuidos homogéneamente con zonas concretas con un gran número de puntos de recarga de alta potencia, similar al modelo de Berlín.

Dentro del informe se incluyen incluyen un conjunto de recomendaciones con las que la asociación quiere favorecer el despliegue de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables en entornos urbanos, apoyando con ellos los planes ya existentes de las instituciones competentes.