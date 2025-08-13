Grand Tour Marruecos 2025: el placer de viajar

El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Santiago de Garnica Cortezo

Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:00

El Grand Tour de Marruecos es un viaje por carreteras con asfalto perfecto, para coches «bonitos y cuidados» como lo definen los organizadores. Y en esta definición entra desde un clásico Citroën 2 CV perfectamente mantenido a un deportivo Porsche 911.

Cultura de automóvil y de viaje, que permitirá disfrutar de puertos de montaña espectaculares como el Tizi n'Tichka, sus palmerales serpenteantes, las famosas gargantas del Valle del Draa y el Todra; paralelas a sus muros de piedra milenarios, la Kasbah de los Oudayas….

Naturaleza excepcional, construcciones cargadas de historia, tramos fantásticos y escenas memorables que jamás podremos repetir por nuestra cuenta, como aparcar junto a la Kasbah de Telouet.

Habrá que buscar un hueco en el maletero para la famosa cerámica verde de Tamegroute, moldeada y horneada ante los ojos de los participantes en este Grand Tour.

Y cultura gastronómica. En cada jornada se podrá probar la rica y variada cocina marroquí, desde el popular tajine, ya sea de pollo, bereber o de cordero… hasta sus fabulosas brochetas de todo tipo, pasando por la no tan popular, pero sí muy sabrosa, tangía. En los hoteles, también habrá selección de comida europea.

Sí, hoteles elegidos como verdaderos oasis de descanso y comodidad, para disfrutar sus majestuosas piscinas, como Casa Abracadabra en Marrakech o los Xaluca. Para dormir como jeques en el Marriott de Rabat, o en Ouarzazate, con una mini villa para cada uno de los participantes en Karam Residence.

Ocho etapas con kilometrajes perfectamente diseñados para disfrutar de nuestros coches, sin sufrir personas ni máquinas, para saborear el verdadero placer del viaje, gracias a una cuidada planificación.

Es la filosofía de los organizadores, del «Gasari Drivers Club» y de Salmoral, la agencia en la trastienda de esta aventura, un automóvil no es un objeto, el viaje no es ir solo a un sitio.

Es una experiencia para quienes, tras días de mirar mapas, fotos, libros…, cargar el equipaje en un bonito automóvil, dar a una llave o botón de contacto, escuchar un motor, sentir su alma, es una forma de vida.

Si les atrae, no lo duden. Son veinte plazas, y el viaje es del 1 al 8 de noviembre. 2.400 euros, uno por kilómetro, invertidos en sensaciones…

Toda la información extra del viaje e inscripciones pueden hacerse en www.grandtourmarruecos.com o escribiendo un correo a hola@gasari.com.

