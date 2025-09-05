Toyota apuesta por Europa para la producción de un nuevo vehículo eléctrico de batería

Patxi Fernández Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:18 | Actualizado 10:25h. Comenta Compartir

Toyota ha anunciado la producción de un nuevo vehículo eléctrico de batería (BEV) en su planta de Kolin, en la República Checa. Esta decisión, que marca el primer BEV de la marca fabricado en Europa, estará respaldada por una inversión de 680 millones de euros .

En una ceremonia oficial, el presidente de Toyota Motor Europe, Yoshihiro Nakata, y el primer ministro checo, Petr Fiala, confirmaron el acuerdo. La planta de Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) se ampliará de 152.000 a 173.000 metros cuadrados para acomodar la producción del nuevo modelo y la construcción de un nuevo taller de ensamblaje de baterías.

El gobierno checo contribuirá con hasta 64 millones de euros a este proyecto, que creará 245 nuevos puestos de trabajo en la región.

El anuncio representa un paso fundamental en la estrategia multitecnología de Toyota, orientada a alcanzar la neutralidad en carbono en sus operaciones europeas para el año 2040.

Tanto Toyota como el gobierno checo destacaron la importancia estratégica de la inversión. «La producción de este nuevo vehículo eléctrico es la prueba de nuestra dedicación a la movilidad sostenible», señaló Nakata, destacando el apoyo del país como un factor clave en la decisión.

Por su parte, el primer ministro Fiala celebró el acuerdo como un gran éxito, señalando que la inversión no solo fortalecerá la producción en Kolin, sino que también elevará el nivel tecnológico del sector automotor checo. «Este tipo de proyectos son cruciales para el futuro de la industria, ya que mejoran su competitividad y apoyan la innovación, al tiempo que crean nuevos puestos de trabajo cualificados», afirmó Fiala.

La planta de Kolin, en la que Toyota adquirió la plena titularidad en 2021, tiene una larga historia de producción de modelos de éxito como el Toyota Aygo y el Toyota Yaris Hybrid. Con este nuevo proyecto, la compañía fortalece aún más su presencia en la República Checa, donde ya emplea a unos 3.200 trabajadores y contribuye a la cadena de suministro local, con el 65% de sus componentes fabricados en el país.

El proyecto del nuevo BEV se suma a una serie de inversiones de la compañía en la planta que, desde 2002, superan los 1.300 millones de euros. Esta nueva inversión consolida a Kolin como un pilar fundamental en la estrategia de electrificación de Toyota en Europa.