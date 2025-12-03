El Citroën ë-C3 se consolida como referente eléctrico en el segmento B español

Canal Motor Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:00 Comenta Compartir

Citroën encara el último mes de 2025 con 51.346 matriculaciones de turismos y vehículos comerciales y una cuota de mercado del 4,2 % en España.

La nueva generación 100 % eléctrica de los Citroën C3, C3 Aircross y C4, junto con el Citroën Ami, refuerza la presencia de la marca en los segmentos urbanos y compactos orientada al uso diario.

Citroën llega a diciembre con una gama completamente renovada en diseño y tecnología, con nuevos equipamientos, soluciones más sostenibles y una mejora de las prestaciones y la autonomía, especialmente en las versiones 100 % eléctricas y híbridas.

La marca busca así consolidar su posición en el mercado generalista mientras incrementa el peso de las motorizaciones electrificadas en sus ventas.

En el segmento B, el Nuevo Citroën C3 suma 13.282 unidades matriculadas en lo que va de año. Su variante eléctrica, el Citroën ë-C3, alcanza las 2.091 matriculaciones acumuladas, lo que sitúa a este modelo en la segunda posición entre los turismos 100 % eléctricos del segmento B. Con estas cifras, el C3 y su versión eléctrica se consolidan como uno de los pilares de la marca en el mercado urbano.

Citroën C4: líder del segmento C berlinas fabricado en Madrid

El Citroën C4, fabricado en exclusiva mundial en Stellantis Madrid, se mantiene como líder del segmento C berlinas en el mercado español. En el acumulado del año se han registrado 12.600 matriculaciones, lo que supone un crecimiento del 22,6 % respecto a los once primeros meses de 2024 y una penetración del 10,2 % en su categoría. Su versión eléctrica, el Citroën ë-C4, aporta 501 unidades matriculadas en lo que va de año, reforzando la oferta de modelos compactos de cero emisiones dentro de la gama.

Citroën ë-C3 Aircross y Ami

En el apartado de los SUV urbanos eléctricos, el Nuevo Citroën ë-C3 Aircross se abre hueco en el segmento B-SUV 100 % eléctrico. Con 84 matriculaciones en octubre y 464 unidades en el acumulado del año, el modelo entra en el Top 10 de los B-SUV eléctricos tanto en el mes como en el total del ejercicio, según los datos facilitados por la marca.

Por su parte, el nuevo Citroën Ami continúa como referencia en el segmento de los cuadriciclos eléctricos, un nicho al que se van incorporando cada vez más competidores. Con 422 matriculaciones acumuladas y una cuota de mercado del 39,7 %, el Ami mantiene una posición destacada en una categoría en crecimiento ligada a la movilidad urbana de muy corto recorrido.