Dacia presenta muchas novedades en su gama y un revolucionario concepto eléctrico

Santiago de Garnica París Martes, 7 de octubre 2025, 13:59 Comenta Compartir

Dacia acelera su ofensiva de modelos con una oleada de renovaciones para el Sandero y el Jogger, además de nuevos motores híbridos y de GLP. El Spring eléctrico gana en potencia y autonomía, los Duster y Bigster incorporan una versión 4x4, híbrida y GLP , mientras que el sorprendente prototipo Hipster anuncia una nueva visión cien por cien eléctrica de la movilidad urbana.

Bajo el capó de Sandero y Jogger

Para Dacia, el Sandero se ha convertido en la joya de la marca: ni más ni menos, el coche más vendido a particulares en Europa desde 2017. Exteriormente se conforma con una sutil actualización, con un cambio en la firma luminosa o un ligero rediseño de la parrilla. En el interior, aparecen nuevas telas para cubrir asientos y salpicadero, así como una pantalla multimedia más grande, de 10 pulgadas en lugar de 8, aunque la más pequeña sigue siendo de serie en el acabado Essential. También añade un nuevo sistema de infoentretenimiento, sin renunciar a la compatibilidad habitual con smartphones para replicar la pantalla de forma inalámbrica si es necesario.

Ampliar Sandero, Sandero Stepway y Jogger, más potencia con GLP y un futuro híbrido de 155 CV. S. G.

El motor atmosférico de 1.0 litros y 3 cilindros de 65 CV se mantiene tal cual para el Sandero (caja de cambios de 5 velocidades), mientras que la versión sobrealimentada de este mismo motor de 3 cilindros aumenta su potencia de 90 a 100 CV, siempre asociada a una caja de cambios manual de 6 velocidades.

Para quienes apuesten por el GLP, hay una buena noticia pues el anterior motor de 100 CV es sustituido por el 1.2 turbo de 3 cilindros y 120 CV introducido por el Bigster. Además, ofrece una autonomía mayor gracias a la llegada de un depósito de GLP de casi 50 litros en lugar de los 40 anteriores. Este motor de GLP ahora permite elegir entre caja de cambios manual de 6 velocidades o una automática de doble embrague. Pero debemos celebrar especialmente la llegada de un motor híbrido, el nuevo 1.8 E-Tech de 155 CV. Nunca un Sandero ha sido tan potente, aunque el interés de este motor reside sobre todo en su eficiencia. Esta es aún más notable desde la transición de 1.6 a 1.8 litros para el motor atmosférico de 4 cilindros. La única pega es que tendremos que esperar un poco: hasta el cuarto trimestre de 2026.

El Dacia Jogger también se somete a un rediseño. En cuanto al estilo, no se aprecian grandes cambios para el familiar, pero sí una renovación estética, como la nueva firma luminosa delantera y trasera, nuevos parachoques y una pequeña actualización de equipamiento. Por otro lado, bajo el capó, al igual que el Sandero, apuesta por el motor híbrido más potente 1.8 E-Tech de 155 CV y una versión Eco-G de gasolina y GLP que también incorpora el nuevo motor más potente 1.2 turbo de 3 cilindros y 120 CV, y con un depósito de gasolina mayor.

Más potencia eléctrica en el Spring

Se trata de una actualización exclusivamente técnica, sin cambios estéticos destacables, que incluye la aparición de una nueva batería tipo LFP (una primicia en el grupo Renault). Esta tecnología, más segura y con una vida útil más larga a priori (y también menos costosa de producir), conlleva un incremento de peso.

Ampliar Mas potencia y nueva batería para un urbano eléctrico que conquista zonas rurales. S. G.

Por eso se ha rediseñado el tren de rodaje en consecuencia que adopta una nueva barra estabilizadora y cambios en ajustes para los muelles y amortiguadores. Otro inconveniente de esta batería es la menor densidad energética: con 24,3 kWh netos (antes 26,8) sin embargo, la autonomía en el ciclo WLTP se mantiene, en 225 km. El cargador de a bordo aumentar su potencia de 30 a 40 kW en corriente continua (opcional). Y se montan motores significativamente más potentes, antes 45 CV y 65 CV y ahora 70 CV y 100 CV. La razón es que el Spring atrae ya no solo a un usuario urbano sino también del entorno de las ciudades o de zonas rurales que necesitan un vehículo para carretera, con mejor respuesta por ejemplo a la hora de adelantar.

Duster y Bigster: avanzada tracción 4x4 híbrida

Dacia ofrece ahora un nuevo motor híbrido GLP 4x4 para sus SUV Duster y Bigster. Pero ¿cómo funciona este nuevo sistema de propulsión? Aquí te lo explicamos. Motores eléctricos instalados en un eje trasero para tener tracción total eliminando el eje entre la parte delantera y la trasera, esto no es una novedad desde el Lexus RX400h de 2005. Pero para sus nuevos Duster y Bigster Hybrid-G 150 4x4, Dacia innova con una caja de cambios de dos velocidades más punto muerto -para desactivarlo cuando no se necesita- para su pequeño motor eléctrico posterior de 48 V de 31 CV y ​​87 Nm de par.

Ampliar Una versión 4x4 con motor delantero de gasolina y GLP y posterior eléctrico con un cambio automático. S. G.

Así, en la 2ª marcha con su reducción de 11, el par disponible para las ruedas traseras es de 900 Nm, y sube a 1.800 Nm en la primera marcha con una reducción de 21, que es aproximadamente la relación de transmisión de la cortísima 1.ª de la tracción total actual. Con este par adicional, estos híbridos G 150 4x4, equipados con una caja de cambios automática de doble embrague de 6 velocidades -con levas en el volante por primera vez en la marca-, arrancan con gran facilidad en pendientes, incluso las más pronunciadas, y las evoluciones se ven facilitadas por el control de tracción avanzado, suministrado y calibrado por Bosch. Y no hay que preocuparse por la transmisión de potencia a las ruedas traseras si la batería está descargada, ya que en este caso el alternador-motor de arranque de 48 V del motor 1.2 de 3 cilindros alimenta directamente el motor eléctrico trasero.

Hipster, una propuesta interesante

Finalmente, Dacia presenta el Hipster. Este prototipo 100 % eléctrico, que no es ni un coche ni un microcoche, refleja la voluntad de ofrecer movilidad a un precio muy competitivo, pero con una versatilidad asombrosa. Sus dimensiones, 3 m de largo, 1,52 m de alto y 1,55 m de ancho, ciertamente destacan en el panorama automotriz actual, pero los kei-cars japoneses han existido durante más de setenta años. Su apariencia encarna la robustez y la simplicidad que reivindica el estilo Dacia, casi un «mini» Land Rover Defender.

Ampliar El Hipster, una capacidad de carga sorprendente para solo 3 metros de longitud. S. G.

Con una forma cuadra tiene capacidad inicial para cuatro pasajeros, y si el manejo de los asientos delanteros es sencillo, la banqueta trasera es sorprendentemente acogedora. Con una altura de carrocería digna de un SUV pequeño y amplias superficies acristaladas, la sensación de confort es sorprendente. El espacio para las piernas es incluso mejor que en muchos coches urbanos. Al abatirla, la banqueta trasera libera un amplio maletero de 500 litros, según Dacia, ofreciendo una versatilidad que los coches pequeños nunca han tenido.

En la parte delantera, olvidemos radio o aire acondicionado: solo un salpicadero en formato vertical muestra la información de conducción (velocidad, autonomía ...). En el centro del salpicadero, se coloca el smartphone, que actúa como llave de contacto y sistema multimedia que interactúa con el coche.

Dacia anuncia una velocidad máxima de unos 90 km/h y una autonomía que permite «dos recargas por semana». El acumulador no debería superar los 15 o 20 kWh de capacidad, y unos 30 CV el motor eléctrico. La autonomía con una carga rondaría los cien kilómetros, suficiente para el día a día de la gran mayoría de conductores urbanos o rurales. Y, además, puede ser el típico automóvil que se pone de moda…. La decisión está en manos de Dacia.