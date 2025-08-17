La virulencia del fuego eleva a 62 los pueblos desalojados en León y a más de 2.000 las personas evacuadas «Necesitamos al Ejército, es una cuestión de Estado», insiste el delegado territorial de la Junta

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, compareció esta noche tras la reunión del Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) para hablar de la evolución de los incendios que sufre la provincia y explicó que la «compleja y complicada» situación de los fuegos mantiene 62 pueblos desalojados y a más de 2.000 personas evacuadas.

Los incendios presentan variables difíciles de controlar en muchos sitios y en algunas zonas de la provincia han tenido que ser rescatados efectivos del operativo de extinción. Tanto el incendio de Fasgar como el de Barniedo de la Reina han obligado a nuevos desalojos, al igual que el de Gestoso o el de Llamas de Cabrera, según informa Ical. Otro fuego procedente de Porto, Zamora, ha alcanzado territorio leonés por La Baña. En el incendio de Canalejas ha mejorado la intensidad del viento, pero ha sido complicado durante todo el día y ha saltado a la provincia de Palencia y ha amenazado Guardo.

Además de la virulencia del fuego, también preocupa la abundante presencia de humo en buena parte de la provincia y la calidad del aire, por lo que se pide a los ciudadanos que tomen precauciones. «Lo notamos en la ciudad de León, lo notamos en diferentes puntos de la provincia y lo que se pide fundamentalmente es que la gente no asuma riesgos y que use mascarillas», comentó.

Eduardo Diego incidió en la petición de efectivos y maquinaria hecha por el presidente de la Junta al Gobierno de España. «Necesitamos al Ejército, es una cuestión de Estado, el apoyo de las Fuerzas Armadas; que las ponga a disposición del operativo contra incendios de León, de Castilla y León y en general del resto de del país. La situación así lo indica», reclamó.