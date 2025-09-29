El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Concentración de operarios forestales durante la visita del consejero de Medio Ambiente a Villadangos del Páramo. Ical

Trabajadores forestales protestan en León para exigir a Suárez-Quiñones que «asuma responsabilidades» tras la gestión de los incendios

Advierten que «no están dispuestos a permitir que pase lo que ya pasó con el incendio de la Sierra de la Culebra»

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:03

Un grupo de cinco trabajadores en incendios forestales se concentraron este lunes ante una visita del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en Villadangos del Páramo (León) para pedirle que «asuma responsabilidades» tras «la gestión de los incendios de este verano en la Comunidad Autónoma».

El peón especialista de la Elif Lima 2 de Rabanal del Camino, Javier Galán, explicó que la protesta quiere «denunciar la gestión de los incendios forestales y señalar a los principales responsables políticos, en este caso Juan Carlos Suárez-Quiñones».

«Desde el operativo consideramos que no ha asumido unas responsabilidades y que está pasando de perfil y esperando que lleguen las elecciones, pero no estamos dispuestos es a permitir que pase lo que ya como pasó con el incendio de la Sierra de la la Culebra», advirtió, al tiempo que avanzó que estarán presentes en los diferentes actos en a los que asista el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en los próximos días, según recoge la agencia Ical.

En este sentido, consideró que la creación de una mesa de Diálogo Social es «un instrumento para engañar a los trabajadores», ya que, «no se ha hecho nada en tres años», de forma que «se sigue sin convenio y sin nada», en una situación en la que aseguraron «no estar dispuestos a seguir».

