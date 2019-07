El PSOE clama en Sahagún contra Igea y el «juego de trileros» de la Junta en materia de sanidad Javier Alfonso Cendón, Álvaro Lora y Ana Sánchez, en Sahagún. / Peio García La Fiesta de la Rosa reúne a los socialistas de la provincia y la comarca y reclamar al gobierno de Castilla y León la comparecencia en las Cortes de la consejera Casado y que explique el «sainete y postureo» de las listas de espera RUBÉN FARIÑAS Sahagún Domingo, 28 julio 2019, 14:40

«El vicepresidente 'Mister Propper'». «Un sainete y postureo». «El bifachito». «Un juego de trileros». O «sainete de Pimpinela». Todos estos son algunos de los calificativos que el socialismo ha dirigido desde Sahagún al nuevo gobierno de la Junta de Castilla y León, y con especial interés dirigidos al vicepresidente y portavoz Francisco Igea.

La Fiesta de la Rosa del PSOE leonés ha sido más reivindicativa que nunca y ha ejercido «la oposición para la que no nos ha elegido la ciudadanía, porque ganamos las elecciones» para denunciar los agravios del gobierno de PP y Ciudadanos en sus primeros días.

En un día de unión, compañerismo y que ha servido para celebrar los resultados electorales del partido en la provincia, los socialistas no han dejado pasar de largo la actualidad y han lanzado duras críticas a la gestión de la Junta y al líder de la formación naranja, en particular.

«El señor Igea intenta regenerar la Junta, y lo que intenta es blanquear la imagen de la Junta. El vicepresidente 'Mister Propper' debe recordar que, en materia de sanidad, Sahagún ha vivido otro verano sin pediatría y sigue esperando el centro de salud. En materia formativa, la comarca sigue sin grado medio o superior. Y Sahagún es la comarca con mas BIC's en la lista roja de España Nostra», ha lamentado el secretario general del PSOE de Sahagún, Álvaro Lora, quien reiteraba que, por mucho que el vicepresidente «intente blanquear», los más de 7.000 vecinos de la zona «no esperan nada de este gobierno».

La dureza de Ana Sánchez

Con más dureza, si cabe, si ha empleado la secretaria de organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, quien denunciaba en primer lugar la «inquietud y alarma» de la Junta en cada asunto que toca, además de criticar que las decisiones que afectan a los castellanos y a los leoneses no se tomen desde la comunidad.

Si con algo fue crítica la socialista fue con «el último sainete y postureo» de las listas de espera, donde Igea ha sido el «cooperador necesario» de Mañueco en su «ciclo decadente de corrupción y desidia». Sánchez ha puesto la alerta sobre los 9.000 pacientes que faltan en las listas de espera, que la consejera de Sanidad justificó como una cuestión de gestión. «No tienen vergüenza. Este es un asunto muy serio que afecta a mayores, a niños, a personas vulnerables». Por ello, el PSCyL ha solicitado la convocatoria de la diputación permanente para que la consejera acuda a dar explicaciones sobre la situación.

Las palabras más duras las empleó contra el vicepresidente Igea, de quien reconoció que su palabra «vale lo mismo que un billete del Monopoly» y puso como ejemplo los casos del consejero Suárez-Quiñones, la intención del político de Ciudadanos de acabar con los chiringuitos políticos y nombrar a Maroto como senador por Castilla y León, o su idea de regenerar la política dejando a mujeres fuera de estructuras del gobierno autonómico. «Que no apele tanto a Churchill, que aquí somos más mundanos y yo le diría 'dime con quien andas y te diré quién eres'. Le gustan las citas bíblicas, y 'el que pacta un día con el diablo, pacta para siempre'».

La secretaria de los socialistas de Castilla y León lamentó por último este gobierno «bifachito» que se muestra «decadente y esperpéntico» y les exigió preocuparse más por sectores como los agricultores y ganaderos, que están pasando un mal momento con la sequía, la pésima cosecha de cereal y los precios de la leche.

Cendón, en clave nacional

Además, más en clave nacional, el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, hizo un llamamiento a las fuerzas con representación en el Congreso para que «dejen de bloquear el gobierno» y dejen funcionar al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El líder socialista de los leoneses apeló a la necesidad de un gobierno para León y para España para no seguir perdiendo el tren del progreso y mantenerse en un «retroceso total al que nos ha llevado el Partido Popular estos siete años». Cendón recomendó a Unidas Podemos a dejar gobernar y no hacer como PP y Ciudadanos en Castilla y León: «engañar a los electores, decir una cosa un día y hacer otra. Son como los que van al mercado y vuelven con los de la feria. Eso no es política», matizó.

Tras las intervenciones políticas, los simpatizantes y militantes del partido han compartido una comida de hermandad, donde se han compartido experiencias y se ha disfrutado de una nueva Fiesa de la Rosa.