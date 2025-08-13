El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alfonso Fernández Mañueco y Juan Carlos Suárez Quiñones, se dirigen a la reunión para valorar los incendios en la provincia de León. J. Casares/Efe

Mañueco lamenta «profundamente» el fallecimiento de un voluntario de la lucha contra los incendios

El presidente de la Junta pide «mucha precaución» y que se «sigan las indicaciones de las autoridades en todo momento» en las zonas afectadas por los incendios de la Comunidad

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:37

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, lamentó «profundamente» el fallecimiento de uno de los voluntarios que estaba trabajando en el operativo del incendio Molezuelas de la Carballeda. «Mi más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros en estos duros momentos», trasladó en su cuenta de X.

Asimismo, el máximo responsable del Gobierno regional trasladó se deseo de una «rápida recuperación» a las personas heridas en varios incendios de la Comunidad, según informa Ical. El presidente pidió «mucha precaución» y que se «sigan las indicaciones de las autoridades en todo momento» en las zonas afectadas por los incendios de la Comunidad.

