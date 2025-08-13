Mañueco lamenta «profundamente» el fallecimiento de un voluntario de la lucha contra los incendios El presidente de la Junta pide «mucha precaución» y que se «sigan las indicaciones de las autoridades en todo momento» en las zonas afectadas por los incendios de la Comunidad

Alfonso Fernández Mañueco y Juan Carlos Suárez Quiñones, se dirigen a la reunión para valorar los incendios en la provincia de León.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, lamentó «profundamente» el fallecimiento de uno de los voluntarios que estaba trabajando en el operativo del incendio Molezuelas de la Carballeda. «Mi más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros en estos duros momentos», trasladó en su cuenta de X.

Asimismo, el máximo responsable del Gobierno regional trasladó se deseo de una «rápida recuperación» a las personas heridas en varios incendios de la Comunidad, según informa Ical. El presidente pidió «mucha precaución» y que se «sigan las indicaciones de las autoridades en todo momento» en las zonas afectadas por los incendios de la Comunidad.