Imagen de la primera sesión del juicio. Ical

El jurado considera culpable por unanimidad al acusado de matricidio en la Nochebuena de 2022 en León

El tribunal popular ve alevosía y ensañamiento en las numerosas agresiones infligidas

Valladolid

Martes, 28 de octubre 2025, 00:30

Culpable de asesinato por unanimidad fue el veredicto emitido este lunes por el jurado popular del juicio celebrado la pasada semana en la Audiencia Provincial de León contra Alan Rubén T.S., acusado de asesinar a su madre María Salomé, quien no tuvo posibilidad de defensa y sufrió numerosas lesiones, en la Nochebuena del año 2022 en su vivienda, situada en el barrio de San Esteban de la capital leonesa.

El tribunal popular ve además alevosía y enseñamiento en las numerosas agresiones infligidas tras una fuerte discusión, agravante por parentesco y no considera probada una disminución o alteración de sus facultades que condicionasen su actuación y propiciasen eximentes a la hora de determinar su condena, informa Ical.

El cadáver fue encontrado dos días después, porque los vecinos de la víctima dieron la alerta al no haberla visto en las zonas comunes. Una patrulla de la Policía Local se personó en el lugar, donde encontró unas manchas de sangre, por lo que decidió forzar la cerradura de la vivienda para acceder al interior, donde localizaron el cuerpo sin vida de la mujer.

La Policía Nacional procedió horas después del hallazgo a detener al hijo, que se encuentra en prisión desde entonces, ya que el Juzgado de Instrucción número 4 de León decretó para él prisión provisional y sin fianza, tras acogerse a su derecho a no declarar.

