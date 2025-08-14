El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo Localizados los tres ganaderos desaparecidos en Boca de Huérgano, León
Imagen de archivo del incendio de Boca de Huérgano en 2022.

Localizados los siete ganaderos desaparecidos en Boca de Huérgano, León

El fuego avanza en el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, con fuerte viento, pueblos confinados, la N-625 cortada y tres ganaderos en paradero desconocido

Diego Nicolás Alonso

Jueves, 14 de agosto 2025, 19:04

El incendio declarado en la madrugada de este jueves, 14 de agosto, en Barniedo de la Reina, en el municipio leonés de Boca de Huérgano, ha alcanzado el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR). El fuego se localiza en un espacio natural protegido, el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, en una zona de bastante altitud donde trabajan maquinaria, personal de tierra y medios aéreos. El fuerte viento está complicando las labores de extinción y favoreciendo la propagación de las llamas.

Según ha explicado a Leonoticias el alcalde, Óscar Fernández, tres ganaderos «se encuentran desaparecidos» después de salir «a rescatar a su ganado». Las llamas están ya a apenas 400 o 500 metros de las naves ganaderas, y «no se ha podido contactar con ellos» por la falta de cobertura en la zona, lo que mantiene en vilo a familiares y vecinos.

La situación en el municipio es «tensa» y la alarma se ha dado hace apenas 30 minutos. Las localidades de Portilla de la Reina y Llánaves de la Reina han sido confinadas por el humo, que también afecta a los valles de Lechada y Naranco. En el lugar trabajan helicópteros, un hidroavión, varios convoyes y numerosos efectivos para tratar de frenar el avance del fuego.

La Subdelegación del Gobierno en León ha anunciado el corte de tráfico en la carretera N-625, en el tramo que une Portilla de la Reina y Llánaves de la Reina, donde los vecinos permanecen confinados ante la cercanía del incendio y «la gran cantidad de humo en el entorno». Las autoridades insisten en que la evolución de la jornada dependerá en gran medida de la densidad del humo y de la fuerza del viento.

