Aagesen, con brigadistas BRIF este martes en Ponferrada. P. García / ICAL

Habrá una convención anual por la emergencia climática en Ponferrada

Sara Aagesen aboga por «hacer partícipes a administraciones, fuerzas políticas y sociedad» ante un país «vulnerable y que tiene que estar más preparado»

Valladolid

Martes, 14 de octubre 2025, 20:50

La Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que acoge Ponferrada desde ayer, centrada en la búsqueda de soluciones para abordar la emergencia climática, tendrá carácter anual y se celebrará siempre en la capital del Bierzo en fechas anteriores a las Cumbres del Clima.

Así lo anunció este martes la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante la presentación de las conclusiones de la segunda y última jornada de la convención, donde detalló que la cita anual «seguirá contando con diferentes ágoras», a lo que se sumarán «nuevas propuestas para seguir avanzando y evaluando el Pacto de Estado», respecto al que señaló que «no solo es necesario, sino que también es posible», informa Ical.

«Vamos todos a dejarnos la piel para que las ideas, el empuje y todo lo que se ha desarrollado durante estos dos días en Ponferrada se transforme en resultados concretos», se comprometió Sara Aagesen, convencida de que la cita ha permitido «hacer realidad un mensaje tan importante como que el cambio climático ya es una realidad», ante la que «hay que actuar unidos y tener visión a largo plazo, siempre con la brújula de la ciencia y el conocimiento científico y técnico».

Bonito debate

La convención contó con más de 600 inscritos y más de 400 personas que se sumaron a las distintas ágoras en «un debate muy enriquecedor del se tomará buena nota de todo lo que se ha trasladado». A todos ellos se sumaron un centenar de participantes presentes en el plenario con sus exposiciones, además de los diferentes asistentes, a los que la ministra consideró «fundamentales», ya que «el proceso de escucha permite nuevos diseños de políticas o actuaciones».

Todos ellos dieron lugar a dos jornadas «muy intensas de diálogo y de escucha», al tiempo que, para la vicepresidenta tercera del Gobierno, «han demostrado que la colaboración y el consenso» para hacer frente al reto climático «ya existen», aunque abogó por «hacer partícipes a todas las administraciones, las fuerzas políticas y el resto de la sociedad».

