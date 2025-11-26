La Base Militar de León recibe 19 millones para desplegar drones militares Se contruirán tres nuevas plataformas para el despliegue de aeronaves no tripuladas Sirtap

El Norte Valladolid Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:42 Comenta Compartir

El Consejo de Ministros ha acordado este martes 25 de noviembre la firma del contrato para las obras de construcción de tres plataformas con sus rodaduras en la Base Aérea de León con el objetivo de que se puedan desplegar drones militares.

El contrato, valorado en 19.421.487,60 euros, tendrá una duración de doce meses desde la formalización del acta de comprobación del replanteo.

Las nuevas plataformas servirán de apoyo a la operación de la aeronave no tripulada SIRTAP a desplegar en dicha Base Aérea para el Ejército del Aire y del Espacio y el Ejército de Tierra.

Sirtap es un dron militar táctico de altas prestaciones (Sistema Remotamente Tripulado de Altas Prestaciones) diseñado y fabricado en España por Airbus y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC). Está destinado a misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) y se espera que refuerce las capacidades del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio.