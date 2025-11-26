El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dron Sirtap del ministerio de Defensa.

La Base Militar de León recibe 19 millones para desplegar drones militares

Se contruirán tres nuevas plataformas para el despliegue de aeronaves no tripuladas Sirtap

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:42

Comenta

El Consejo de Ministros ha acordado este martes 25 de noviembre la firma del contrato para las obras de construcción de tres plataformas con sus rodaduras en la Base Aérea de León con el objetivo de que se puedan desplegar drones militares.

El contrato, valorado en 19.421.487,60 euros, tendrá una duración de doce meses desde la formalización del acta de comprobación del replanteo.

Las nuevas plataformas servirán de apoyo a la operación de la aeronave no tripulada SIRTAP a desplegar en dicha Base Aérea para el Ejército del Aire y del Espacio y el Ejército de Tierra.

Noticias relacionadas

Un partido benjamín en León termina con expulsión, insultos y un conflicto entre varios padres

Un partido benjamín en León termina con expulsión, insultos y un conflicto entre varios padres

LongeviQuest certifica a la leonesa Teresa Fernández como la persona más longeva de España

LongeviQuest certifica a la leonesa Teresa Fernández como la persona más longeva de España

Sirtap es un dron militar táctico de altas prestaciones (Sistema Remotamente Tripulado de Altas Prestaciones) diseñado y fabricado en España por Airbus y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC). Está destinado a misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) y se espera que refuerce las capacidades del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amenaza de muerte con un cuchillo y un machete a la mujer que acogía en su casa
  2. 2 Una fuga anega con diez centímetros de agua toda la tienda de Leroy Merlin
  3. 3

    Cierran la bolera de Segovia tras el accidente de una niña de tres años
  4. 4 Herida una mujer de 34 años al ser atropellada por un autobús en Delicias
  5. 5

    Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en dos años
  6. 6

    La gripe se adelanta y Europa advierte de una nueva variante que acelera su propagación
  7. 7

    El edificio vallisoletano inspirado en una obra del autor del Guggenheim de Nueva York
  8. 8

    La condenada por asesinar a Isabel Carrasco disfruta de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  9. 9

    El rincón vallisoletano que custodia huesos de los 12 apóstoles
  10. 10 Le detienen por malos tratos a su mujer y le intervienen un arsenal de armas en casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Base Militar de León recibe 19 millones para desplegar drones militares

La Base Militar de León recibe 19 millones para desplegar drones militares