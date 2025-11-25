El portal LongeviQuest certifica a una leonesa como la persona más longeva de España Natural del pueblo Zambrocinos del Páramo, Teresa Fernández Casado alcanza los 112 años rodeada del cariño de su familia

Nacida el 29 de julio de 1913, Teresa Fernández Casado es en la actualidad la persona más longeva de España con 112 años. Así los certifica el portal especializado LongeviQuest. Además, esta mujer natural de Zambrocinos del Páramo, un pequeño pueblo de León, ocupa el quincuagésimo tercer lugar en el ranking mundial.

Casualidad o no, Teresa vive aún en la misma casa donde nació y en el día a día es cuidada por sus hijos. «Siempre le ha gustado el pueblo, nunca quiso marcharse. Vive en el centro, rodeada de los vecinos de toda la vida», cuenta una de sus hijas.

Con 112 años, sigue bien rodeada y es que su familia, muy unida, la forman siete hermanos, de los cuales seis siguen vivos. Resulta curioso que quien le cuida tiene 93 años, «el hijo más mayor de España con madre viva», bromea una de sus hermanas, Manuela.

Historia de Teresa Fernández

Teresa Fernández Casado viene de un gran familia, en la que ella es la pequeña de ocho hermanos. «Siempre ha tenido muy buena memoria, y todo el pueblo venía a preguntarle cosas antiguas, fechas o historias de antes», reconoce su hija. A su edad conserva lucidez, aunque «ya de notan los años», reconocen.

Ampliar Manuela junto a su madre. L. N

Esta abuela de Zambrocinos del Páramo tiene once nietos, nueve biznietos y dos tataranietos. Son una familia muy grande y «muy unida», explica Manuela.

Los hijos de Teresa Fernández crecieron en un entorno rural -donde aún siguen viviendo- , y es que desde muy joven esta matriarca trabajó en el campo. «Ella nos ha enseñado siempre el valor del trabajo, la humildad y el cariño», refleja su hija. Es, sin ninguna duda, el fiel reflejo de una generación que con mucho trabajo levantó un país en ruinas.