El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mahmud Abbas

EE UU no permitirá a Abbas asistir a la Asamblea General de la ONU

Se espera que un buen número de países reconozcan ahí el estado palestino

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Viernes, 29 de agosto 2025, 23:49

La 80 Asamblea General de la ONU será en la que un buen número de países -que hasta ahora se resistían- declaren su reconocimiento del ... Estado Palestino. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbás, no estará allí para verlo. El Departamento de Estado estadounidense ha dicho que no le dará el visado necesario para asistir a la cumbre de alto nivel, según el diario Jerusalem Post.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven al precipitarse de un puente en la autovía y ser arrollada por un coche
  2. 2 El humo de los incendios vuelve a cubrir Valladolid
  3. 3 Tres heridos al volcar su vehículo de madrugada en el aparcamiento de Carrefour
  4. 4

    El bombero que negó el saludo a Mañueco: «Le dije cuatro verdades, pero con respeto»
  5. 5

    El coche accidentado en el Carrefour de Parquesol cayó desde diez metros
  6. 6 Un muerto y dos heridos en un accidente entre una moto y un turismo
  7. 7

    San Nicolás, la zona donde se mudan cada vez más jóvenes: «Es tranquilo y está cerca del centro»
  8. 8

    Un brote de covid reactiva los aislamientos en la residencia de personas con discapacidad de Pajarillos
  9. 9 Zvmo: menús y copas en un lugar privilegiado
  10. 10

    Desmantelan la antigua fábrica de KTC a la espera de concretar su futuro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla EE UU no permitirá a Abbas asistir a la Asamblea General de la ONU

EE UU no permitirá a Abbas asistir a la Asamblea General de la ONU