EE UU no permitirá a Abbas asistir a la Asamblea General de la ONU

La 80 Asamblea General de la ONU será en la que un buen número de países -que hasta ahora se resistían- declaren su reconocimiento del ... Estado Palestino. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbás, no estará allí para verlo. El Departamento de Estado estadounidense ha dicho que no le dará el visado necesario para asistir a la cumbre de alto nivel, según el diario Jerusalem Post.

La decisión iría en contra del Tratado de Sede que EEUU firmó con la ONU en 1947. El documento obliga al país anfitrión a conceder visados a todos los representantes oficiales de los Estados miembros de la ONU, incluidos jefes de Estado, ministros y delegados que acuden a la Asamblea General u otras reuniones oficiales. La idea era que la sede de la ONU debe ser accesible a todos los estados miembros, sin discriminación política, religiosa o ideológica.

Había, sin embargo, una cláusula de exclusión: Washington solo podría negar un visado en circunstancias muy excepcionales de seguridad nacional. Trump, que ha declarado seis emergencias nacionales desde enero para justificar aranceles, ofensivas migratorias y actividades militares en Latinoamérica, no ha tardado en ajustar la realidad a esa situación de excepción: «La administración Trump ha sido clara: Va en interés de nuestra seguridad nacional responsabilizar a la Autoridad Palestina por no cumplir con sus compromisos y por socavar las perspectivas de paz», señala el comunicado.

Tras organizar el mes pasado la Conferencia de los Dos Cstados en la que se decidió fortalecer a la Autoridad Palestina para sustituir a Hamás en el gobierno de Gaza, Francia y Arabia Saudí están recogiendo firmas de países que suscriban la llamada Declaración de Nueva York, que intenta revitalizar el proceso de paz en base a la solución de los dos estados. La medida del Departamento de Estado, que sin embargo extenderá salvoconductos a los funcionarios palestinos en la ONU, es una clara indicación de que Washington prefiere su propio plan para la posguerra.