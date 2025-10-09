Netanyahu 'concede' a Trump el Nobel de la Paz

Benjamín Netanyahu concede a Donald Trump el Nobel de la Paz por el acuerdo sobre Gaza. El primer ministro israelí ha compartido una fotografía generada ... por Inteligencia Artificial en la que recrea el momento en que coloca al presidente de EE UU la medalla de la Academia, en una simulación que refleja la excelente sintonía existente entre los dos mandatarios tras el acuerdo alcanzado en la noche del miércoles entre Israel y Hamás.

La imagen se completa con una leyenda elogiosa. «¡Denle a Donald Trump el Premio Nobel de la Paz! ¡Se lo merece!», escribe Netanyahu en su red social. El jefe del Gobierno hebreo ya convirtió al líder republicano en candidato al galardón y en una de sus últimas visitas a Washington le obsequió con el documento de la nominación. Es una aspiración que Trump tiene desde que el pasado mes de enero llegó a la Casa Blanca después de ganar las elecciones estadounidenses. Y, antes, durante su primer mandato entre 2017 y 2021. Él mismo no ha ocultado su deseo de conseguir el galardón y se ha quejado reiteradamente de que el comité noruego se lo haya concedido a otros aspirantes.

Al final, su obsesión es tan conocida que incluso sirve como moneda de cambio en cualquier intento diplomático de ganarse sus favores. Este mismo jueves, además de Netanyahu, el presidente argentino ha señalado: «Cualquier otro dirigente con semejantes logros ya lo hubiera recibido hace mucho tiempo». El presidente taiwanés, Lai Ching-te, por su parte, ha considerado que «sin duda» deberían concedérselo si convence a China de «abandonar toda agresión militar» contra su país.

Más interés que nunca

Una cosa es casi segura con el Premio Nobel de la Paz de este año: Donald Trump seguirá la ceremonia con más interés que nunca. Es uno de los candidatos y él mismo ha insistido en que se lo merece porque es un «pacificador». La incógnita se despejará este viernes, cuando el Comité Noruego del Nobel anuncie al ganador. Pero, ¿se lo llevará el magnate republicano? y, de no ser él, ¿quién se lo llevará? Ante la primera pregunta, surgen dudas. No parece probable, pero posible es. Sobre la segunda cuestión, aún más incorgnitas. De lo que no hay dudas es que el contexto es desalentador. El número de enfrentamientos armados que involucran al menos un estado nunca ha sido tan alto como en 2024 desde que la Universidad Uppsala, de Suecia, comenzó en 1946 su base de datos de conflictos mundiales.

Trump afirma que merece el prestigioso galardón por resolver «ocho conflictos», pero los expertos descartan que sea escogido, al menos este año. «No, este año no será Trump», declaró a AFP el profesor sueco Peter Wallensteen, experto en asuntos internacionales. «¿Tal vez el próximo año? Para entonces estará más clara la situación en sus varias iniciativas, incluida la crisis de Gaza», agrega.

Los mismos expertos consideran exagerada la autoproclamación de Trump como «pacificador», y expresan preocupación por las consecuencias de sus políticas de «Estados Unidos primero». «Más allá de intentar negociar la paz para Gaza, hemos visto políticas que en realidad van en contra de las intenciones y de lo que está escrito en el testamento de (Alfred) Nobel, especialmente para promover la cooperación internacional, la fraternidad de las naciones y el desarme,» precisa Nina Graeger, directora del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO).

Trump ha retirado a Estados Unidos de entidades internacionales y tratados multilaterales, lanzado guerras comerciales contra aliados y rivales, amenazado con tomar Groenlandia, desplegado a la Guardia Nacional en ciudades de su país, atacado la libertad académica de las universidades así como la libertad de expresión con sus demandas contra algunos medios.

La lista de acciones que no se alinean con los ideales del Premio Nobel de la Paz es larga. «Tenemos en cuenta todo el panorama», explica Jorgen Watne Frydnes, presidente del comité de cinco miembros que otorga el galardón. «Toda la organización o la personalidad completa de la persona es importante, pero lo primero y principal que vemos es lo que están haciendo por la paz», comenta.

Opción no polémica

Este año se han nominado a 338 personas y organizaciones para el premio de la paz, una lista que permanece en secreto por 50 años. Decenas de miles de personas pueden proponer candidatos, incluyendo legisladores y miembros de gabinetes de todos los países, ex laureados, algunos profesores universitarios y miembros del comité nobel. En 2024 fue premiado el grupo Nihon Hidankyo de sobrevivientes del ataque con bomba atómica en Japón por sus esfuerzos contra las armas nucleares.

Sin un claro favorito, varios nombres circulan en Oslo antes del anuncio del viernes. Se han citado las Salas de Respuesta de Emergencia de Sudán, una red de voluntarios que arriesgan sus vidas para ayudar a gente ante la guerra y el hambre, así como Yulia Navalnaia, viuda del crítico del Kremlin Alexei Navalni.

Las últimas selecciones del comité han mostrado «un retorno a cosas más micro, más cercanas a las ideas clásicas de la paz», enfocadas en «derechos humanos, democracia, libertad de prensa y mujeres», apunta Halvard Leira, director del Instituto Noruego de Asuntos Internacionales. «Mi presentimiento sería posiblemente un candidato no polémico para este año», dijo.

El jurado también podría reafirmar su compromiso con un orden mundial actualmente amenazado por Trump, al otorgarle el premio al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, o un organismo de la ONU como la agencia de apoyo a los refugiados palestinos UNRWA. La Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional u organismos defensores de la libertad de prensa como el Comité para la Protección de Periodistas o Reporteros Sin Fronteras, también podrían ser escogidos