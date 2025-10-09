El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotomontaje generado por Inteligencia Artificial y difundido por Netanyahu. X

Netanyahu 'concede' a Trump el Nobel de la Paz

El primer ministro israelí difunde un montaje visual en el que entrega la medalla al presidente de EE UU con un rotundo mensaje: «Se lo merece»

T. Nieva

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:21

Comenta

Benjamín Netanyahu concede a Donald Trump el Nobel de la Paz por el acuerdo sobre Gaza. El primer ministro israelí ha compartido una fotografía generada ... por Inteligencia Artificial en la que recrea el momento en que coloca al presidente de EE UU la medalla de la Academia, en una simulación que refleja la excelente sintonía existente entre los dos mandatarios tras el acuerdo alcanzado en la noche del miércoles entre Israel y Hamás.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gran despliegue policial por el aviso de una pelea multitudinaria en la calle Gabilondo
  2. 2 Retiran las multas al ciclista vallisoletano que lleva a sus hijos en una bicicleta de carga
  3. 3

    Roban en al menos una decena de coches en La Cistérniga: «Se han llevado la sillita de los niños»
  4. 4 Increpan a los activistas del encierro por Gaza entre saludos fascistas y vivas a Franco
  5. 5 Buscyl prepara una solución para los fallos del sistema gratuito de autobuses
  6. 6 Muere Ana Fernández Sancho, vallisoletana referente en inclusión y discapacidad
  7. 7

    El viaducto de los Tramposos avanza a buen ritmo... 15 años después de la fecha en que debía terminarse
  8. 8

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  9. 9

    La renta de los vecinos del centro de Valladolid duplica a la de los habitantes de Pajarillos y Arcas Reales
  10. 10

    Un motorista recurre al menos dos multas de la ZBE por la información «confusa» del Ayuntamiento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Netanyahu 'concede' a Trump el Nobel de la Paz

Netanyahu &#039;concede&#039; a Trump el Nobel de la Paz