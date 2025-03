Liberado el director palestino ganador del Oscar: «Es una locura. Imagina a tus hijos dentro de la casa y tienes que protegerlos» Hamdan Ballal, coautor del largometraje documental 'No Other Land', fue golpeado por colones y pasó una noche en prisión

T. Nieva Miércoles, 26 de marzo 2025, 07:24 Comenta Compartir

El director ganador del Oscar de un documental sobre el conflicto israelí-palestino fue liberado el martes, un día después de resultar herido y arrestado ... durante una redada de colonos israelíes en su aldea en la ocupada Cisjordania. Hamdan Ballal, codirector de la premiada película 'No Other Land', aseguró que había sido atacado por colonos después de filmarlos atacando la casa de un vecino y, a continuación, regresar para asegurarse de que su propia casa no fuera atacada.

Noticia relacionada Israel libera al director palestino ganador del Oscar tras ser golpeado por colonos y pasar una noche en prisión «Estaba afuera esperando por si algún colono o algún ejército atacaba mi casa», dijo a Reuters tras ser liberado de la custodia policial. Subrayó que lo habían empujado al suelo, mientras los soldados le gritaban que se levantara y le apuntaban con sus armas. «Es una locura. Imagina a tu familia, a tus hijos dentro de la casa, y tienes que protegerlos», afirmó. Poco antes del incidente, en el que acabó siendo detenido por las fuerzas de seguridad israelíes, un grupo de colonos atacó una reunión para el Iftar, el final del ayuno diario del Ramadán, en la aldea de Susiya, cerca de Hebrón. «Decenas de colonos atacaron la reunión del Iftar», declaró Jihad Nawajaa, presidente del consejo local de Susiya. «Los jóvenes salieron a impedírselo, y hubo unos ocho heridos de nuestro lado». La policía israelí arrestó a tres hombres, incluido Ballal , que resultó herido durante el enfrentamiento. «Los ataques se han intensificado» «Esta no es la primera vez que los colonos atacan nuestra comunidad, pero últimamente los ataques se han intensificado», subrayó Nawajaa, que añadió que los colonos robaron unas diez ovejas de la aldea durante el ataque. El incidente del lunes fue el más reciente en el que colonos israelíes han sido acusados ​​de asaltar aldeas y campamentos palestinos o beduinos en Cisjordania, en ocasiones para robar ganado. Palestinos y activistas que vigilan estos ataques afirman que la policía y el ejército suelen permanecer impasibles. Lamia Ballal , la esposa del cineasta, dijo que los colonos se habían reunido alrededor de la casa familiar y que su esposo había salido para evitar que entraran. «Los colonos lo atacaron y comenzaron a golpearlo, y luego lo arrestaron», afirmó. Anna Lippman, una estadounidense-canadiense de un grupo llamado Centro para la No Violencia Judía, indicó que su grupo había sido atacado por colonos después de llegar al pueblo unos 15 minutos después de que comenzara la violencia. El ejército israelí aseguró que la policía y los soldados intervinieron después de que los palestinos lanzaran piedras a los vehículos de ciudadanos israelíes y luego a las fuerzas de seguridad hebreas. «En respuesta, las fuerzas detuvieron a tres palestinos sospechosos de lanzarles piedras, así como a un civil israelí involucrado en el violento enfrentamiento», indicó un comunicado. Negó los informes de que al menos uno de los palestinos fue arrestado en una ambulancia. Cuando se le pidió una actualización sobre la condición y el estado de Ballal el martes, la policía israelí envió la declaración emitida por primera vez por el ejército la noche anterior. La película 'No Other Land', una película sobre el desplazamiento israelí de una comunidad palestina, codirigida por directores palestinos e israelíes, ganó el Oscar al mejor documental en los Premios de la Academia de este año. Ballal afirmó que conocía bien a uno de los colonos que participó en el asalto. «No es la primera vez», dijo. «Ha atacado mi casa muchas veces y también ha dejado pastar a sus vacas en el jardín de mi casa». Basel Adra, uno de los otros codirectores de la película, aseveró que creía que los colonos habían llevado al ejército a la casa familiar como venganza por la representación en la película del área de Masafer Yatta, cerca de donde ocurrió el incidente del lunes. «Porque lleva su cámara y documenta lo que sucede, creo que fue el objetivo y fue vengado de esta manera durante la noche», subrayó. Los países europeos y la anterior administración estadounidense del presidente Joe Biden impusieron sanciones a los colonos israelíes violentos, pero bajo la presidencia de Donald Trump, la Casa Blanca las levantó.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión