Israel aprueba la ocupación de Gaza y su control militar

El Gobierno de Benjamín Netanyahu ha acordado dar una vuelta de tuerca definitiva en su estrategia militar en La Franja. Las incursiones constantes del ejército ... se terminarán y darán paso a una ocupación en toda regla, gráficamente expuesto como la «conquista de Gaza» en un plan que el gabinete hebreo ha aprobado esta pasada noche.

Las tropas tomarán el control del territorio y lo retendrán para Israel. Las nuevas directrices rompen con todas las reglas de la guerra anteriores y dinamitan todo resto del primigenio cuadro de condiciones de Hamás para ngociar, que vinculaba la liberación de rehenes al hecho de que los soldados abandonasen el territorio. El ministro de Finanzas, el ultra Bezalel Smotrich, ha afirmado este lunes que «por fin vamos a ocupar» la Franja y pidió a todos, políticos y ciudadanos, que no teman la «palabra 'ocupación'».

La Unión Europea ha reaccionado este lunes y apelado a la «moderación» de Israel para evitar un baño de sangre mayor sobre la población civil en una guerra que se ha cobrado ya más de 51.000 vidas. «La Unión Europea está preocupada por la prolongación prevista de la operación de las fuerzas israelíes en Gaza, que provocará más víctimas y sufrimiento para la población palestina. Instamos a Israel a que actúe con la máxima moderación», declaró un portavoz comunitario. A juicio de Bruselas, «la negociación es el único método, la única vía para el retorno de los rehenes y el cese de todas las hostilidades», según ha manifestado su portavoz, que ha reclamado también al ejército hebreo «levantar el bloqueo» y garantizar el «acceso inmediato» de los civiles a la ayuda humanitaria.

El primer ministro confirmó que la operación militar trasciende a una nueva fase de «ocupación de territorio y su sostenimiento» según fuentes conocedoras de la reunión. El gabinete de seguridad quiere emprenderla lo antes posible. Comenzará inmediatamente después de la visita del presidente estadunidense, Donald Trump, a Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos entre el 13 y el 16 de mayo. El líder republicano quiere reunirse con los seis líderes del Consejo de Cooperación del Golfo en Riad para fortalecer la «coopreción política y económica».

Los 'Carros de Gedeón'

Netanyahu no quiere que la escalada de las operaciones en La Franja perturbe esta pequeña gira de Trump, a quien ha invitado a abrir un hueco en la agenda y hacer escala en Israel. Sin embargo, todo eso está previsto que cambie en cuanto el Air Force One presidencial parta hacia Washington. Si antes de ese momento Hamás no se aviene a cerrar un acuerdo de entrega de los rehenes que quedan en Gaza, Israel aprobó anoche lanzar 'Carros de Gedeón», una ofensiva a gran escala contra la milicia en La Franja que, según fuentes conocedoras del plan, no acabará hasta la «derrota total» de los insugentes islamistas. Gedeón, nombre de un profeta bíblico, suele interpretarse en la raíz hebrea como el guerrero que destruye a sus enemigos o humilla al oponente.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa ha adelantado que la nueva estrategia obligará a intensificar los combates. De ahí que se haya decidido movilizar a miles de reservistas. Según sus palabras, el objetivo es doble: liquidar toda la infraestructura de Hamás y liberar a los rehenes que quedan en sus manos.

Sin embargo, una mayoría de familiares de los secuestrados opina todo lo contrario y apunta a que un recrudecimiento de la guerra acabará con sus posibilidades de supervivencia tanto por las represalias de los insurgentes como por la probabilidad de caer en los bombardeos israelíes sobre los escondites de la milicia. Miles de allegados se han manifestado en las principales ciudades de Israel. En algunas protestas, como en Jerusalén, han sido desalojados por las fuerzas de seguridad.

El Ministerio de Defensa trasladará a todos los palestinos al sur de La Franja. A Rafah. Alrededor establecerá una cinta de terreno de «seguridad», limpia, por la que únicamente transitarán las patrullas, con el fin de aislar por completo a los gazatíes de Hamás.

También está previsto reanudar la entrada de ayuda humanitaria, que lleva dos meses suspendida. Los primeros camiones podrán cruzar aparentemente en breve y con cuentagotas la frontera, aunque una fuente del Gobierno afirmaba este lunes que «actualmente hay suficientes alimentos en Gaza». Así lo consideró esta noche pasada el propio gabinete de seguridad, pese a las denuncias de la ONU y otras organizaciones civiles sobre la hambruna que atenaza a los gazatíes.

El plan de ocupación israelí establece condiciones muy estrictas para el abastecimiento. Toda la ayuda ingresará en Gaza bajo la supervisión de militares y grupos de contratistas privados estadounidenses que se encargarán de registrar cada convoy y escoltarlo hasta los centros de distribución. Dice el Gobierno que así evitará que la milicia se apoderé de suministros, comercie con ellos y obtenga beneficios para sostener a su gobierno en La Franja.

De hecho, a cambio de reestablecer el transporte, impone como máxima que Hamás no pueda acercarse a los paquetes de ayuda. Incluso la identidad de cada familia civil será verificada antes de recoger sus alimentos. Un control absoluto que, a juicio de las ONGs, creará problemas logísticos y, sobre todo, aumentará el riesgo de conflictos con los vigilantes fuertemente armados.

Ahora mismo, el ejército ya domina amplias zonas de Gaza, aunque los desplazados tenían la esperanza de regresar en algún momento a sus asentamientos. Alrededor del 70% de su superficie ha sido declarada como zona roja, ya que forma parte del radio de acción donde las fuerzas están desplegadas para combatir a Hamás. Eso implica que todas las poblaciones y campamentos sean evacuados. Muchos de los municipios situados en el norte y centro ya han sido desalojados y su población está obligada a vivir en áreas cada vez más pequeñas y sin medidas de saneamiento o higiene.