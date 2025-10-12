El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Familiares de los rehenes exigen su liberación en una concentración en Tel Aviv. AFP

Así será el intercambio de rehenes por presos: sin actos propagandísticos y con ataúdes examinados por artificieros

La Cruz Roja tendrá un papel determinante en el proceso que se prevé inminente

Luis López

Luis López

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:12

Comenta

Mañana lunes, previsiblemente en menos de 24 horas, Hamás entregará a Israel los 22 rehenes que mantiene con vida (hay gran preocupación por la salud ... de dos de ellos) y los cadáveres de otras tantas personas (son 26, pero algunos aún no están localizados). A cambio, Israel liberará a cerca de 2.000 presos palestinos, 250 de ellos con penas muy elevadas. Bajar a la realidad todo este planteamiento, la gestión de este proceso, no será fácil. Y muchos detalles aún no están claros. Por ejemplo, si Hamás tiene a todos los cautivos juntos en una ubicación, o si los irá liberando en distintos puntos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aguilar de Campoo llora la muerte de dos vecinos en un accidente de tráfico: «Es un suceso traumático»
  2. 2

    Los fundadores de Motos Copa se desligan de la macroestafa: «Fuimos los primeros sorprendidos»
  3. 3

    El soterramiento de las vías del tren en Valladolid, una milonga hecha parálisis
  4. 4 Detenidas tres mujeres por robar en supermercados de Valladolid
  5. 5

    Un centro de formación profesional recuperará la antigua sede de Lex Nova en Argales ocho años después de su cierre
  6. 6

    Un peluquero de Valladolid, en el podio mundial de la peluquería: «La clave es la pasión»
  7. 7

    Una colisión múltiple deja siete heridos en la carretera de La Granja
  8. 8 Roba de madrugada en una gasolinera y es detenido horas más tarde merodeando en ella
  9. 9

    La Guardia Civil vuelve a poner coto a las carreras ilegales en Valladolid
  10. 10

    Los restos del mastodonte de Las Contiendas esperan su estudio seis meses después de ser extraídos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Así será el intercambio de rehenes por presos: sin actos propagandísticos y con ataúdes examinados por artificieros

Así será el intercambio de rehenes por presos: sin actos propagandísticos y con ataúdes examinados por artificieros