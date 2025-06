Las instalaciones militares del Pentágono sobre las que Teherán pone la diana

Más allá de actos terroristas, Irán no dispone de armamento para atacar directamente sobre territorio estadounidense. Por eso, el objetivo de la represalia por la ... ofensiva norteamericana que destruyó tres de sus instalaciones nucleares se ha fijado en las bases militares que EE UU tiene repartidas en países cercanos a Irán: son una veintena y suman unos 40.000 soldados, lejos de los 160.000 que el Pentágono tuvo desplegados en Oriente Medio durante las guerras de Irak y Afganistán. Teherán desató ayer su contraataque al lanzar misiles sobre la base de Al Usaid, en Catar, donde hasta hace unos días había 10.000 soldados. Según imágenes de satélite, entre el 5 y el 19 de junio de 2025, el ejército estadounidense prácticamente la vació. El pasado jueves sólo permanecían 3 de los 40 aviones.

BASES MILITARES DE ESTADOS UNIDOS EN ORIENTE PRÓXIMO ALCANCE DE LOS MISILES BALÍSTICOS Misiles de medio alcance: Hasta 1.995 km TURQUÍA SIRIA IRÁN ISRAEL IRAK JORDANIA KUWAIT BARÉIN EGIPTO Catar ARABIA SAUDÍ EMIRATOS Corto alcance Hasta 700 km. OMÁN ERITREA YEMEN SUDÁN DJIBUTI 200 km TURQUÍA Rumalyn Irbil SIRIA Teherán Al Asad IRÁN Tanf IRAK Tower 22 KUWAIT (13.500) Primera base atacada ayer por Irán Buehring Ali Al Salem BARÉIN NSA Baréin Catar Al Udeid Al-Dhafra ARABIA SAUDÍ Príncipe Sultán EMIRATOS OMÁN YEMEN ERITREA DJIBUTI BASE AÉREA DE AL ASAD La mayoría de los 2.500 soldados en Irak están ahí. BASE AÉREA ALI AL SALEM Se encuentra la 386ª Ala Expedicionaria Aérea, uno de los principales apoyos de combate. BASE AÉREA PRÍNCIPE SULTÁN Cerca de Riad se encuentra el alojamiento para el miles de militares estadounidenses. BASE DE AL-DHAFRA Esta instalación en Emiratos es vital para la fuerza aérea norteamericana. BASE AÉREA DE AL UDEID Catar alberga el cuartel general avanzado del Mando Central y tiene capacidad para 10.000 soldados. NSA BARÉIN Baluarte de la Quinta Flota de la Marina y del Mando Central de las Fuerzas Navales. 8.300 soldados.

Washington tenía previsto el ataque iraní. Ha reforzado las defensas antiaéreas de sus instalaciones militares en la zona y ha enviado decenas de aeronaves de combate y otros dos portaaviones, el 'Carl Vinson' y el 'Nimitz'.

La venganza iraní llega hasta donde alcanzan sus proyectiles. Y, según fuentes citadas por 'The New York Times', ha agotado casi por completo su arsenal de misiles de medio alcance (1.900 kilómetros). Al parecer, disponía de unos dos mil y ya ha utilizado centenares desde el 16 de junio en los bombardeos sobre Israel. Además, las tropas hebreas aseguran haber destruido la mitad de las lanzaderas iraníes. No se sabe cuál es la capacidad real de Teherán.

El régimen de los ayatolás sí dispone de misiles de corto alcance (700 kilómetros) y de crucero. También puede desplegar drones a través, por ejemplo, de las milicias de Irak y atacar así las bases estadounidenses. La mayor parte de estas instalaciones militares de EE UU están en Kuwait, Baréin, Catar, Emiratos, Irak y Siria. A tiro de los proyectiles de corto alcance. Cuentan con defensas antimisiles y, según la BBC, fueron reforzadas en 2024 debido a las tensiones entre Irán e Israel y para responder a los ataques lanzados por los hutíes de Yemen contra navíos en el mar Rojo.

En Baréin está la sede de la Quinta Flota de la Armada estadounidense, que coordina todas las operaciones en el golfo Pérsico, el mar Rojo, el mar Arábigo y la costa africana. Este pequeño reino acoge a 8.300 militares norteamericanos. La profundidad del puerto de Baréin permite que fondeen naves de gran calado como los portaaviones. Allí esperan cuatro buques antiminas y dos de apoyo logístico, más seis lanchas de respuesta rápida, según la agencia AFP.

Trump estuvo de visita

Otro país cercano a Irán, Kuwait, es el que más bases de EE UU tiene desplegadas. Entre el campamento de Arifjan, sede de un cuartel del Mando Central (CENTCOM), y la instalación aérea de Ali al Salem, el Pentágono acumula unos 13.500 militares. En Ali al Salem se encuentra la 386 Ala Expedicionaria Aérea, el principal centro para el despliegue de potencia de combate.

El primer objetivo de Irán ha sido Catar, donde está la mayor base de la región, Al Udeid, con otro cuartel del CENTCOM y dotaciones de aviación que, al parecer, han sido trasladadas a tiempo. Fue un centro fundamental en las operaciones en Irak, Siria y Afganistán. Trump estuvo allí de visita el 15 de mayo durante su gira por Oriente Medio. También hay presencia militar de EE UU en Emiratos Árabes, Irak, Siria, Omán, Jordania y Arabia Saudí.