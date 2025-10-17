El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El funeral militar del soldado Tamir Nimrodi en Kfar Saba. EFE

Hamás busca a los rehenes muertos en Gaza con excavadoras

Un vídeo muestra a los milicianos retirando escombros en Khan Younis mientras un canal israelí anuncia que un equipo internacional de militares y rescatistas se suma este viernes al rastreo de los cuerpos

Alin Blanco

Viernes, 17 de octubre 2025, 09:50

Comenta

IsraHamás busca ya los restos de los rehenes fallecidos con excavadoras en las calles de Gaza. El Canal 12 israelí ha informado de que los ... primeros equipos internacionales equipados con maquinaria pesada entran este viernes en la Franja para localizat los cuerpos que se encuentran en túneles cegados o bajo las ruinas de edificios bombardeados, según las explicaciones ofrecidas por la milicia. El Gobierno hebreo ha proporcionado a Egipto, Catar y Turquía información recopilada por las agencias de Inteligencia con las coordenadas precisas de los lugares donde estarían sepultados entre seis y nueve cadáveres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Espectacular incendio de un vehículo que ha circulado en llamas por una calle de Valladolid
  2. 2 Muere un motorista en un choque frontal con un camión en la N-122 en Sardón
  3. 3

    Hallan el cadáver de una mujer en el sofá de su casa del centro de Valladolid
  4. 4 Todo lo que sabemos de la boda de Stella Banderas, que se celebrará el sábado en Valladolid
  5. 5 Investigado por un delito contra los animales el conductor del quad que mató a una vaquilla en Bolaños
  6. 6

    El joven francés que fue asesinado de un navajazo tras una pelea en una discoteca
  7. 7

    Suspenden un taller de terapias pseudosanitarias programado en el centro de mayores de Delicias
  8. 8

    El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122
  9. 9

    El jurado declara culpable de asesinato con premeditación al vallisoletano que mató a su expareja en Bruselas
  10. 10 Castilla y León publica los domingos y festivos de apertura de comercios en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Hamás busca a los rehenes muertos en Gaza con excavadoras

Hamás busca a los rehenes muertos en Gaza con excavadoras