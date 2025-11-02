Varios heridos tras un apuñalamiento múltiple en un tren al norte de Londres

Varias personas resultaron heridas a última hora de la tarde de ayer tras un apuñalamiento múltiple ocurrido en el interior de un tren cerca de ... la estación británica de Huntingdon, a unos 120 kilómetros al norte de Londres, según informó la Policía de Reino Unido. Al cierre de esta edición, dos personas habían sido detenidas por su presunta vinculación con el crimen, cuyo móvil no había trascendido a primera hora de la madrugada. Se desconocía por tanto si se trataba de un ataque terrorista o un asunto de delincuencia.

«Actualmente estamos respondiendo a un incidente en un tren con destino a Huntingdon donde varias personas han sido apuñaladas», confirmó la Policía de Transporte en un mensaje emitido en su cuenta de la red social X. La Policía del condado de Cambridgeshire especificó por su parte que los hechos habían tenido lugar alrededor de las siete y media de la tarde, hora local, y que dos individuos habían sido arrestados. El trayecto cubría la ruta con origen en la ciudad de Doncaster y con destino a la capital, Londres.

Videos que circulan en las redes sociales mostraban a agentes armados entrando al tren tras el ataque. Un testigo declaró a Sky News que uno de los sospechosos, que blandía un cuchillo de grandes dimensiones, fue reducido con una pistola eléctrica por la Policía. Otro de los pasajeros declaró al diario 'The Times' que había «sangre por todas partes», y que tras la agresión habían visto al presunto autor escondiéndose en los baños del tren para protegerse.

Los cuerpos de seguridad no informaron en un principio del número exacto de heridos, aunque avanzaron que «varias personas» tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios. Asimismo, ha comenzado una investigación para esclarecer lo sucedido. Desde los primeros instantes, las autoridades ordenaron detener el convoy donde se desarrolló el apuñalamiento y cerraron al tráfico la carretera A-1307, que conduce a Huntingdon.

La empresa ferroviaria London North Eastern Railway (LNER) informó de que todas sus líneas se cerraron mientras los servicios de emergencia se ocupaban del incidente en la estación. LNER, que presta servicio en el este de Inglaterra y Escocia, instó a los pasajeros a no viajar y advirtió de «importantes perturbaciones».

El Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra informó de la movilización de un operativo a gran escala, que incluyó numerosas ambulancias y equipos de cuidados intensivos, entre ellos tres ambulancias aéreas. «Podemos confirmar que hemos trasladado a varios pacientes al hospital», indicó.

«Crisis nacional»

«El terrible incidente ocurrido en un tren cerca de Huntingdon es profundamente preocupante. Mis pensamientos están con todos los afectados, y agradezco la respuesta de los servicios de emergencia. Cualquier persona que se encuentre en la zona debe seguir las indicaciones de la Policía», pidió el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, en un mensaje desde su cuenta de X. De la misma forma, el alcalde de Cambridgeshire y Peterborough, Paul Bristow, mostró su solidaridad a los heridos en el incidente. «Mis pensamientos y oraciones están con todos los afectados», aseveró.

Precisamente el pasado miércoles, el Ministerio del Interior informó de que en una década habían sido«incautados o entregados» en Inglaterra y Gales cerca de 60.000 cuchillos. Los delitos con armas blancas han aumentado en el territorio de forma constante desde 2011, según datos oficiales del Gobierno, y aunque Reino Unido tiene uno de los controles de armas más estrictos del mundo, Starmer ha calificado la proliferación de los delitos armados como una «crisis nacional». Desde su llegada al poder en julio de 2024, el Ejecutivo laborista ha intentado frenar su uso y según sus propios datos los asesinatos con armas blancas se han reducido en un 18% en el último año.