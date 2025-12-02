El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La rectora del Colegio de Europa, Federica Mogherini, en una foto de archivo. EFE

Tres detenidos por presunto fraude de fondos de la UE en la oficina que dirige Kaja Kallas

La Fiscalía Europea ha registrado edificios del Servicio de Acción Exterior de la Unión y del Colegio de Europa por «fuertes sospechas» de irregularidades durante el procedimiento de licitación de un programa de formación de jóvenes diplomáticos

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:08

Comenta

La Policía belga ha llevado a cabo este martes varios registros en el Colegio de Europa, en Brujas, y en el Servicio de Acción Exterior ... de la Unión Europea, la oficina que dirige la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, en Bruselas, por sospechas de fraude relacionado con fondos de la UE. Las inspecciones han sido llevadas a cabo por orden de la Fiscalía Europea ante posibles irregularidades en los trámites para la formación financiada por la Unión dirigida a diplomáticos jóvenes. Tres personas han sido detenidas en el marco de esta operación, según informa el Ministerio Pública. El diario belga 'Le Soir' apunta que uno de los arrestados sería la rectora del Colegio de Europa, Federica Mogherini, quien años atrás ocupó el cargo que ahora ostenta Kallas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  2. 2 La escapada de Marc Márquez a la Ribera del Duero para «recargar energía»
  3. 3

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4 Este es el plato más pedido a domicilio en Valladolid
  5. 5 Centros comerciales y supermercados de Valladolid que abren durante el puente de diciembre
  6. 6 Castilla y León intensificará la caza del jabalí para proteger las zonas de granja ante la peste porcina africana
  7. 7

    Un fallo deja sin calefacción a un centro cívico y obliga a estudiar y hacer yoga con abrigo
  8. 8 Un incendio en una cocina en plena avenida de Segovia moviliza a Bomberos y Policía
  9. 9 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  10. 10

    La Generalitat apunta a un bocadillo de embutido contaminado como origen de la peste porcina africana en Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Tres detenidos por presunto fraude de fondos de la UE en la oficina que dirige Kaja Kallas

Tres detenidos por presunto fraude de fondos de la UE en la oficina que dirige Kaja Kallas