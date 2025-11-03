El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen del derrumbe de la torre. EFE

Un obrero atrapado y otro herido grave tras el derrumbe de una torre medieval en Roma

El accidente provocó un conflicto diplomático con Rusia, que se mofó de la situación de Italia

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:52

Un obrero permanece atrapado entre los cascotes después de que parte de la Torre de los Conti, situada junto a los Foros Imperiales de Roma ... y que estaba siendo restaurada desde hace meses, se derrumbara este lunes, dejando en un primer momento aislados en la parte superior a otros cuatro operarios que pudieron luego ser rescatados. Uno de ellos resultó herido grave y tuvo que ser hospitalizado. Los bomberos acudieron poco después de que se produjera el desmoronamiento inicial a las 11:20 horas y fueron testigos directos de un segundo derrumbe, cuando alrededor de las 13:00 horas se vino abajo parte de la estructura interna de este edificio de origen medieval y 29 metros de altura. Ejemplo de las casas-torre que utilizaban las familias nobiliarias romanas de la época, el inmueble inicialmente tenía unos 60 metros de altura, aunque sucesivos terremotos con las consiguientes reformas provocaron que fuera reduciéndose.

Un obrero atrapado y otro herido grave tras el derrumbe de una torre medieval en Roma