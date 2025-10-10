María Corina Machado, la 'dama de hierro' en la clandestinidad que atormenta a Maduro

María Corina Machado es tan clandestina en su propio país, Venezuela, que la concesión del Nobel de la Paz no había llegado a sus medios ... digitales ni siquiera una hora después de su concesión. Los cierres de última hora recogen la apelación de Caracas a la ONU para protegerse de la guerra al narco emprendida por el presidente estadounidense, Donald Trump. Pero María Corina, la «esperanza» para el futuro de su tierra, sigue oculta.

Así es desde hace años y, en especial, tras el fraude electoral que en 2024 revalidó a Nicolás Maduro al frente del Gobierno y envió de nuevo a las sombras a la líder de Vente Venezuela, la mayor plataforma opositora al régimen, mientras arrojó a su candidato, Edmundo González, a los brazos del exilio en Madrid. Tiene tres hijos, Ana Corina, Enrique Sosa Machado y Ricardo Sosa Machado, y todos están también en el exilio. Ninguno quería marcharse de su tierra pero acabaron haciendo las maletas «por motivos de seguridad», ha explicado ella en alguna entrevista. Carecen de perfil en las redes. No hay que dar pistas. Su exmarido, del que se divorció en 2001, se trasladó a Estados Unidos.

En busca y captura

La nueva Nobel de la Paz es imposible que viva en paz. La persigue el régimen, que la acusó tras las elecciones de difundir información falsa y agitar a las masas en contra el Gobierno. Vive oculta en un lugar indeterminado. Se dice que cambia frecuentemente de residencia. Atormenta a Maduro con su presencia invisible. Los servicios bolivarianos de Inteligencia no han conseguido dar con ella.

La última vez que se le vio regularmente en público fue entre 2023 y 2024, cuando recorrió dos veces Venezuela entera para conseguir apoyos ante las elecciones generales. No resultó un tránsito sencillo. Algunos de sus vuelos fueron cancelados, le cortaron las carreteras por las que debía pasar e incluso grupos de incontrolados le arrojaron sangre animal a su coche. Pero también se encontró con el calor de su pueblo. Con calles donde la gente le jaleaba. Se convirtió en costumbre regalarle rosarios. «Con cada uno puedo recordar por qué hago lo que hago y cuántas oraciones nos animan a luchar», exclamó ella.

María Corina Machado Parisca es la mayor de cuatro hermanas. Su padre, empresario metalúrgico. Hugo Chávez le despojó de sus negocios y los nacionalizó. Su madre ha ejercido como psicóloga. María Corina se licenció como ingeniera industrial e hizo una especialización en finanzas en instituciones tan prestigiosas como la Harvard Business School en Boston. Durante su estancia en Estados Unidos tuvo contacto con el Partido Republicano. Luego, se dedicó a su profesión hasta que la política le llamó. En 2010 llegó a la Asamblea Nacional como diputada independiente. Y quince años después es la líder que encarna la oposición a Maduro y el chavismo según las figuras de Henrique Capriles, Leopoldo López y Juan Guaidó se han ido apagando.

María Corina es el nombre de moda en Venezuela. Lleva años en la política, pero nunca antes había destacado con tanta fuerza como lo hizo en 2023 y 2024. Nicolás Maduro quiso apartarla del camino hacia las elecciones presidenciales. La jugada del líder chavista, repetida en tantas ocasiones con otros opositores, tuvo esa vez el efecto contrario. María Corina Machado apareció antes de los comicios como la opositora con más opciones para dar «jaque mate» al régimen autocrático que rige en Venezuela. No pudo ser. Pero ella cree firmemente en derrotar a Maduro.

La inhabilitación de María Corina Machado por parte de la Contraloría General de Venezuela para competir por un cargo electoral durante 15 años fue un error enorme del Gobierno. La propia Machado vio extenderse su popularidad y, de paso, impregnó la candidatura de Edmundo González Urrutia. Este último, según las actas recogidas por la plataforma Vente Venezuela, ganó holgadamente los comicios, pero Maduro fue reconfirmado en el cargo en una rápida operación en que incluso no se mostró en recuento final de votos. La comunidad internacional condenó, y sigue condenando, el pucherazo.

Antiguos jefes de Estado, organizaciones políticas y de derechos civiles y otros líderes internacionales han criticado una nueva violación de los derechos políticos y enviado mensajes de apoyo a la fundadora de Vente Venezuela.

Hay quien la llama «la dama de hierro» intentando hacer una comparación con Margaret Tatcher. Pero los que la conocen más niegan que tenga ese perfil de la política británica. En un país machista de por sí como es Venezuela, como otros muchos del cono sur, María Corina Machado ha adquirido el papel de ser la mujer que más confianza inspira y la que transmite aires de esperanza a un pueblo que ha sido maltratado en los últimos veintidós años por el régimen chavista.

Ella se declara liberal y es de derechas, pero nadie la considera una figura conservadora. Ella reivindica sus posiciones liberales, es directa, busca la ruptura con el autoritarismo de Nicolás Maduro, incluso en determinado momento llegó a exigir la mediación de fuerzas extranjeras como única forma de derribar al Gobierno actual: «Un gobierno criminal solo saldrá del poder ante la amenaza creíble del uso de la fuerza». Así sin comas ni puntos, comentó hace cuatro años a la BBC. Directa.

Su discurso no es el del miedo porque piensa que Maduro no le teme a ella, «le tiene miedo al pueblo de Venezuela», declaró ante la prensa. No duda en repetir que los actuales gobernantes han saqueado el país y tienen un grave problema de falta de dinero. Sabe que antes que ella son muchos los líderes políticos, opositores al régimen, que han sido descabezados, han tenido que marchar del país como millones de ciudadanos venezolanos que se han visto obligados al exilio. Sin embargo, no teme tampoco que «me metan presa».

María Corina Machado nació en Caracas el 7 de octubre de 1967. Pertenece a una familia acomodada económicamente, que construyó una de las grandes corporaciones de capital venezolano en el siglo pasado. Sus antepasados fueron fundadores de la antigua Electricidad de Caracas, y un par de esas empresas fueron expropiadas por el chavismo. Madre de tres hijas, fue fundadora de una plataforma a la que llamó «Súmate» y que se convirtió en una ONG que abrazó a la oposición. Lleva casi treinta años haciendo política reivindicativa contra la dictadura, aunque en los últimos años había cedido el protagonismo a Juan Guaidó, otra víctima de la persecución política de Maduro.

Convencida de ganar

Machado fue en 2011 la candidata más votada en la historia para la Asamblea Nacional de Venezuela, por el Estado de Miranda. Quedó tercera en el 2012 en las elecciones primarias de la oposición con un porcentaje de 3,7% de votos. Su gran salto a partir de entonces encuentra explicación en argumentos de peso como que es una líder a la que bendice su pueblo. Una candidata eterna por «aclamación» de la gente..

Amante del baile y de todo tipo de música, hoy María Corina Machado sigue siendo la política que puede conseguir el sueño de volver a unir a toda Venezuela, en convertir a su país en un foco de libertad, democracia y prosperidad al son de esa canción que tanto le gusta cantar y que le canten. Ella se siente 'Viajera del río'. Aguarda pacientemente a que cambie la corriente. Eso, y su insistencia en quedarse en el país pese a las amenazas de arresto y probablemente apelando a la tradición metalúrgica de su familia, le valió para ser apodada «la dama de hierro».