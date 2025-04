Alemania vuelve a reabastecer de armas a Ucrania

Alemania ha anunciado este viernes el envío de un nuevo gran paquete de armamento a Ucrania para apoyar a este país en la guerra que ... mantiene con Rusia desde la invasión de su territorio. El Ministerio federal de Defensa confirmó el suministro a Ucrania de cuatro nuevos y modernos sistemas antiaéreos del tipo IRIS-T, así como 300 misiles para su carga.

El paquete incluye también 300 drones de reconocimiento, 120«Manpads o misiles tierra aire que se disparan cargados al hombro, 25 carros blindados del tipo Marder, 15 carros de combate Leopard A15, 14 sistemas de artillería, 100 radares de control en tierra, 30 misiles para el sistema de defensa antiaérea Patriot y unas 100.000 unidades de munición para artillería.

Debido al apoyo limitado de Estados Unidos a Ucrania, los suministros de los aliados europeos son ahora vitales para mantener la capacidad de combate del ejército ucraniano. El Gobierno de Kiev señaló recientemente que si no recibe más apoyo armamentístico europeo sus tropas podrían tener grandes dificultades de abastecimiento a partir del verano próximo.

Ucrania se ve sometida actualmente a una fuerte presión militar en el frente oriental debido a la ofensiva de las fuerzas rusas, que al parecer no escatiman en soldados pese a la gran cantidad de bajas que sufren. El país sufre además constantes bombardeos rusos, pese a la iniciativa de paz iniciada por Estados Unidos, que aún no ofrece resultado alguno.

«Necesitamos una Ucrania fuerte militarmente», señaló el ministro federal alemán de Defensa en funciones, el socialdemócrata Boris Pistorius, al confirmar el nuevo envío de armamento. Solo con una Ucrania fuerte «el proceso negociador podrá conducir a una solución de paz duradera y justa», añadió Pistorius, que probablemente mantendrá su cargo en el nuevo Gobierno alemán.

Grupo de Contacto

El nuevo envío de armas coincide con la reunión en Bruselas del llamado Grupo de Contacto para Ucrania formado por unos 40 países de todo el mundo. La reunión se celebra por primera vez bajo la presidencia compartida de Alemania y el Reino Unido. Estados Unidos ha renunciado a dirigir el grupo desde que Donald Trump asumiera la presidencia de su país y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, solo participa por videoconferencia.

El ministro alemán se mostró contrariado ante informes hechos públicos por medios germanos sobre un estudio confidencial del ejército federal germano en el que se afirma que parte del material bélico suministrado a Ucrania no está resultando tan efectivo como se esperaba y en algunos casos es poco operativo. Es el caso del obús motorizado Panzerhaubitze 2000, considerado un «sistema de armamento extraordinario, pero que sufre frecuentes averías técnicas y su capacidad bélica es puesta en duda. El carro de combate Leopard 15 es «fiable» en el frente, pero «debido a su débil blindaje es utilizado por los ucranianos como artillería suplementaria», señala el informe confidencial al que se remiten los medios germanos.

También se destaca la efectividad del más moderno Leopard 2A6, pero su mantenimiento y reparaciones son tan complicadas, que es necesario retirarlo del frente en vez de ponerlo de nuevo a punto allí mismo. Loas en cambio para uno de los sistemas de armas más antiguos proporcionados por Alemania a Ucrania: el carro de combate antiaéreo Gepard es para los ucranianos «el más querido, efectivo y fiable de los sistemas de armas».

«He recibido esos informes con sorpresa», dijo Pistorius, quien subrayó estar «en contacto regular con nuestros socios ucranianos y no he recibido hasta ahora quejas sobre nuestro material». El ministro señaló que siempre puede haber «alguna unidad que falle o cuyo funcionamiento no sea correcto tras tres años de combates» y aseguró que hablará del tema con sus interlocutores ucranianos.