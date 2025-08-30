El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las estrellas. Las pirámides se han convertido en un gran reclamo para los influencers.

Egipto por la vía rápida

Ecos del mundo ·

Un país en doce días. El turismo contrarreloj priva al viajero del contacto con la vida del país

Joseba Martín

Sábado, 30 de agosto 2025, 13:15

El callejón de Midaq hubiera quedado en completo silencio de no ser por el café de Kirsha, que encendía sus lámparas, de luz eléctrica, en ... cuyos cables anidaban las moscas, y se empezaba a llenar de contertulios». La frase está sacada del primer capítulo de 'El callejón de los milagros' de Naguib Mahfuz, premio Nobel en 1988. La historia se centra en las callejuelas de Jan el-Jalili, el antiguo bazar de El Cairo, visita obligada para los turistas. Y allí está el Café El Fishawy, o Café de los Espejos, donde se sentaba Mahfuz a escribir. Pero eso no interesa al turista habitual. Una oferta de 'Egipto al completo' de una docena de días se limita a tres partes: El Cairo (pirámides, museos, bazares), el crucero (templos, tumbas) y el Mar Rojo (playa, esnórquel, buceo). Una propuesta atractiva, por la vía rápida, que priva al viajero del contacto con la vida cotidiana del país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven al precipitarse de un puente en la autovía y ser arrollada por un coche
  2. 2

    El coche accidentado en el Carrefour de Parquesol cayó desde diez metros
  3. 3 Tres heridos al volcar su vehículo de madrugada en el aparcamiento de Carrefour
  4. 4 Un muerto y dos heridos en un accidente entre una moto y un turismo
  5. 5

    Desmantelan la antigua fábrica de KTC a la espera de concretar su futuro
  6. 6 El humo de los incendios vuelve a cubrir Valladolid
  7. 7

    El bombero que negó el saludo a Mañueco: «Le dije cuatro verdades, pero con respeto»
  8. 8

    Alerta por la proliferación de ratas en el Campo Grande: «A mi compañero casi le muerden un dedo»
  9. 9

    San Nicolás, la zona donde se mudan cada vez más jóvenes: «Es tranquilo y está cerca del centro»
  10. 10 Mañueco sobre los incendios que arrasan Castilla y León: «Ningún error se cometió por arañar un voto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Egipto por la vía rápida

Egipto por la vía rápida