Trump mete prisas a Netanyahu para acabar con la guerra en Gaza

No estaba en la agenda pública, pero según adelantó en Fox News el enviado especial del presidente Steve Witkoff, Donald Trump auspició ayer una importante ... reunión en la Casa Blanca para escuchar el «plan integral» que sus asesores y otras partes involucradas en el conflicto de Gaza han preparado. El mandatario, que en el último mes se ha apuntado haber terminado con siete guerras, tiene prisa por cerrar la de Gaza.

El gobierno de Netanyahu ha aprobado una ofensiva para tomar la ciudad de Gaza, a la que Trump no se opone, pero quiere que la acabe lo antes posible. «En cierto modo, el presidente cree que Bibi va a hacer lo que vaya a hacer, así que se dé prisa para que podamos meter gente ahí que se ocupe de la población», contó una fuente a Axios.

Las instrucciones de Trump, según varios medios estadounidenses e israelíes, son: «Hazlo ya». Según Axios, Trump habría dicho a su equipo que «ya no puede verlo más». «Es una cosa terrible».

El secretario de Estado, Marco Rubio, se lo transmitió al ministro de Exteriores, Gideon Sa'ar, este miércoles en Washington. Sa'ar le agradeció su «firme» compromiso de apoyo a Israel «a lo largo de los años, así como el claro respaldo de la administración del presidente Trump a Israel», según un comunicado israelí. Los dos diplomáticos hablaron de «los diversos retos y oportunidades en Oriente Próximo», señaló la oficina de Sa'ar.

No hay noticias de que Sa'ar, ni el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, que según el diario Times of Israel se encuentra también en Washington para discutir el manejo de la posguerra de Gaza, asistieran a la reunión de la Casa Blanca.

En la mesa de Trump se sentaban su yerno, Jared Kushner, que fuese su enviado especial para Oriente Medio en el primer mandato y ha estado asesorando a Witkoff durante meses, así como el ex primer ministro británico Tony Blair, cercano al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. La Fundación Blair también ha estado involucrada en la redacción de un plan de paz que ha coordinado con Emiratos Árabes Unidos, pero ha sido fuertemente criticada por contribuir al plan de Trump sobre la Riviera de Oriente Medio en Gaza.

Desde entonces parece haberse sumado a la ofensiva para acabar con el conflicto lo antes posible, «ciertamente antes de final de año», dijo Witkoff el martes. «Creemos que lo vamos a arreglar de una forma o de otra», atajó.

El mes pasado Blair se reunió con el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas y este miércoles participó en la reunión, considerada clave para que el presidente dé su aprobación al plan, cuyos detalles no se han desvelado.

Witkoff afirmó que el plan refleja las motivaciones humanitarias del presidente y expresó optimismo con alcanzar una solución del conflicto. Según Axios, Kushner y Blair presentaron propuestas sobre cómo gobernar Gaza una vez que hayan acabado con Hamás y, hasta entonces, cómo aumentar la ayuda humanitaria que llega a la población.

La reunión llega en medio de una grave crisis humanitaria, que incluye la declaración de hambruna por parte de la ONU y el reciente ataque israelí contra el hospital de Nasser en el sur de Gaza, que mató al menos a 21 personas, entre ellas varios periodistas.

El plan de la Casa Blanca es aumentar la cantidad de alimentos distribuidos mediante ayuda humanitaria, el número de personas que los sirven y los métodos de reparto. El Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) se reunió ayer con Cindy McCain, viuda del senador republicano John McCain, ahora al frente del Programa Mundial de Alimentos, para repasar los esfuerzos. McCain calificó la situación de «catastrófica».

Israel considera la evacuación de la ciudad de Gaza «inevitable», a pesar de que entre la población haya ancianos, niños y enfermos, demasiado exhaustos para abandonarla. «Si el ejército de Israel sigue adelante con la ofensiva prevista, entonces «se habrán perdido todas las esperanzas de que vayamos a ver el final de esto», predijo ayer Sam Rose, director en funciones de la agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) a Associated Press