Donald Trump.

Trump mete prisas a Netanyahu para acabar con la guerra en Gaza

Su yerno, Jared Kushner, y Tony Blair le presentaron un plan de gobierno para la franja cuando Israel acabe con Hamás

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:04

No estaba en la agenda pública, pero según adelantó en Fox News el enviado especial del presidente Steve Witkoff, Donald Trump auspició ayer una importante ... reunión en la Casa Blanca para escuchar el «plan integral» que sus asesores y otras partes involucradas en el conflicto de Gaza han preparado. El mandatario, que en el último mes se ha apuntado haber terminado con siete guerras, tiene prisa por cerrar la de Gaza.

