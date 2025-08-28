El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
George Soros durante una comparecencia pública. Reuters

Trump amenaza con enviar a la cárcel al multimillonario demócrata George Soros

El presidente de Estados Unidos quiere aplicar al magnate progresista la ley que ha servido de herramienta para condenar a la mafia

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Jueves, 28 de agosto 2025, 21:18

Donald Trump ha abierto la veda contra una de las grandes bestias negras de la ultraderecha, el multimillonario de 95 años George Soros y su ... hijo Alex, al que hace dos años traspasó la presidencia de su fundación, Open Society, desde la que ha estado financiando causas progresistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Crimen en Parquesol: una carta en un hotel de Benidorm, un vídeo y un «pacto» entre madre e hijo
  2. 2 Los agentes forestales niegan el saludo a Mañueco durante la visita de los Reyes a Sanabria
  3. 3 Cómo pedir la tarjeta de Buscyl para viajar gratis en Castilla y León
  4. 4

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  5. 5

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  6. 6 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional
  7. 7

    Llega a la Feria de Valladolid un novedoso carrusel que solo ha estado dos veces en España
  8. 8

    El camionero implicado en el accidente con dos militares heridos es de Valladolid
  9. 9

    La tensión por la fecha de celebración de las fiestas patronales de Laguna escala con una intervención policial
  10. 10

    Abre Mala Fama, un concepto más «canalla» para el antiguo Jimmy Jazz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Trump amenaza con enviar a la cárcel al multimillonario demócrata George Soros

Trump amenaza con enviar a la cárcel al multimillonario demócrata George Soros