El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los gobiernos vuelven a darse cita en la Asamblea General de la ONU. AFP

La ONU celebra su 80 cumpleaños con menos influencia que nunca

Las guerras de Gaza y Ucrania vuelven a ser, como en 2024, el centro de la agenda de la Asamblea General de Naciones Unidas, que ha perdido tensión como mediadora y se ve asediada por el descenso de contribuciones

Miguel Pérez

Miguel Pérez

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:33

La ONU dedica este lunes la primera hora de su Asamblea General para recordar que es el 80º aniversario de la institución nacida en 1945 ... de un mundo en cenizas para salvaguardar el progreso, la seguridad y los derechos humanos. La efeméride es muy importante, pero a los socios les pilla en horas nada festivas. Con dos grandes guerras en marcha, la sombra de la crisis presupuestaria, una burocracia interna desmesurada y el protagonismo creciente de las superpotencias, el cónclave testará si Naciones Unidas es aún un valor trascendente en la la geopolítica mundial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un joven de 22 años en un choque frontal con un camión en Traspinedo
  2. 2

    Cerrado el centro al tráfico privado hasta las diez de la noche por el Día sin Coche
  3. 3 Cuatro detenidos por una riña tumultuaria con armas en el barrio de Delicias
  4. 4

    Carlos Soto: «Las tapas de los domingos del bar Kaché son espectaculares»
  5. 5

    Verónica Casado logra la acreditación como catedrática que permite su retorno a la universidad
  6. 6

    Un año de la agresión del Desierto Rojo: «Sospechas de todo el mundo, la estética ya no es un signo de identidad»
  7. 7 Cae en Valladolid una banda que aprovechó las fiestas para robar móviles y carteras
  8. 8

    El Real Valladolid pierde en Albacete el partido que debió perder semanas atrás
  9. 9

    El encierro de Madrigal de las Altas Torres se salda con un herido y la muerte de un caballo
  10. 10

    No fue la crono de Romeo, fue la de Remco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La ONU celebra su 80 cumpleaños con menos influencia que nunca

La ONU celebra su 80 cumpleaños con menos influencia que nunca