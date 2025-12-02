Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se está quedando sin opciones para dimitir y abandonar su país bajo la protección de Estados Unidos, tras ... una breve llamada el mes pasado con Donald Trump, en la que el presidente estadounidense rechazó una serie de solicitudes del líder venezolano, según cuatro fuentes informadas sobre la conversación. La llamada, realizada el 21 de noviembre, se produjo tras meses de creciente presión estadounidense sobre Venezuela, incluyendo ataques contra lanchas presuntamente usadas para narcotráfico en el Caribe, reiteradas amenazas de Trump de extender operaciones militares a tierra y la designación del Cartel de los Soles, un grupo que según la administración en Washington incluye a Maduro, como organización terrorista.

Maduro y su gobierno han negado todas las acusaciones y afirman que Estados Unidos busca un cambio de régimen para tomar el control de los vastos recursos naturales de Venezuela, incluido el petróleo. El presidente venezolano le dijo a Trump durante la llamada que estaba dispuesto a salir de Venezuela siempre que a él y a sus familiares se les garantizara total inmunidad, incluyendo el levantamiento de todas las sanciones estadounidenses y el fin de un caso emblemático que enfrenta ante la Corte Penal Internacional, según tres de las fuentes.

También solicitó el levantamiento de las sanciones para más de cien funcionarios del gobierno venezolano, muchos de ellos acusados ​​por Estados Unidos de abusos contra los derechos humanos, narcotráfico o corrupción, según las tres personas. Maduro propuso que la vicepresidenta Delcy Rodríguez encabezara un gobierno interino antes de convocar nuevas elecciones, según dos de las fuentes.

Salvoconducto

Trump rechazó la mayoría de sus solicitudes en la llamada, que duró menos de 15 minutos, pero le dijo a Maduro que tenía una semana para salir de Venezuela hacia el destino que eligiera junto con sus familiares.

Ese salvoconducto expiró el viernes pasado, lo que llevó a Trump a declarar el sábado que el espacio aéreo venezolano debía considerarse completamente cerrado, dijeron dos de las fuentes. Varios detalles de la llamada fueron adelantados previamente por el 'Miami Herald'. La fecha límite del viernes no se había revelado previamente.

Trump confirmó el domingo que había hablado con Maduro, sin dar más precisiones. La Casa Blanca se negó a dar más detalles, y el Ministerio de Información de Venezuela, que gestiona todas las consultas de prensa del gobierno, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. El gobierno de Trump ha dicho que no reconoce a Maduro, en el cargo desde 2013, como presidente legítimo de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral declaró a Maduro reelecto el año pasado tras unos comicios que Estados Unidos y otros gobiernos occidentales calificaron de fraudulentos y en los que, según observadores independientes, la oposición ganó abrumadoramente. El lunes, al dirigirse a simpatizantes, Maduro juró «absoluta lealtad» al pueblo venezolano.

No está claro si Maduro aún puede presentar una nueva propuesta que incluya un salvoconducto. Trump mantuvo conversaciones el lunes con sus principales asesores para discutir la campaña de presión sobre Venezuela, entre otros temas, dijo un alto funcionario estadounidense.

Una fuente en Washington informada sobre las conversaciones internas del gobierno de Trump, no descartó la posibilidad de una salida negociada de Maduro, pero enfatizó que persisten desacuerdos significativos y que aún quedan detalles importantes por resolver.

Estados Unidos ha aumentado a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro y ofrece 25 millones de dólares por otros altos funcionarios del gobierno, incluido el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien ha sido acusado en Estados Unidos de presunto narcotráfico, entre otros delitos. Todos han negado las acusaciones.

El gobierno de Maduro ha solicitado otra llamada con Trump, según las tres fuentes. (Reporte de Marianna Parraga en Houston, Matt Spetalnick en Boston y Sarah Kinosian en Philadelphia; reporte adiconal de Steve Holland. Editado por Christian Plumb y Julia Symmes-Cobb)