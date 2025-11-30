El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

América bajo la sombra de 'Donroe'

Un número creciente de expertos cree que la Casa Blanca busca reordenar el hemisferio occidental en un plan continuista de la antigua doctrina Monroe

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Nueva York

Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:47

Comenta

La política que la Administración de Donald Trump lidera en América Latina es una pieza clave de una estrategia global más amplia que intenta una ... reordenación por la fuerza de todo el hemisferio occidental. Lejos de ser nueva, se trata de un programa continuista de la famosa y antigua doctrina Monroe, que ha constituido el soporte ideológico del dominio estadounidense desde los tiempos de su fundación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un jubilado de Castromonte al ser arrollado por un coche en la travesía de Rioseco
  2. 2

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  3. 3 Soterrarlo todo
  4. 4

    El aparcamiento de tierra de la avenida de Segovia se convierte en blanco de robos en coches
  5. 5

    El asesino de Eli, un año marcado por la delincuencia tras salir de prisión
  6. 6

    Esta semana comienzan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  7. 7

    El último trámite antes del juicio por la muerte de Esther López
  8. 8

    Civiles que se enfundan el uniforme militar en vacaciones: «Estoy haciendo cosas que no imaginaba»
  9. 9

    Condenada a devolver 23.000 euros de pensión por empadronarse su hijo en su casa
  10. 10

    La obra de la estación supondrá el paso de 34 a 38 camiones diarios durante 30 meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla América bajo la sombra de 'Donroe'

América bajo la sombra de &#039;Donroe&#039;