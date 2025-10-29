El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Trump camina con el presidente Lee Jae-myung durante el recibimiento de honor a su llegada a Corea del Sur. AFP

Kim recibe el desembarco de Trump en Corea del Sur con un misil

El régimen norcoreano recurre a un ensayo armamentístico para rechazar la invitación a reunirse con el presidente estadounidense durante su gira asiática

Jaime Santirso

Enviado especial. Busan

Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:00

Comenta

A bordo del Air Force One al comienzo de su gira asiática, Donald Trump pedía a la prensa que «difundiera el mensaje» de que estaba « ... dispuesto al cien por cien» a reunirse con Kim Jong-un. «No hay muchos otros mecanismos aparte de Internet, tienen muy poco servicio telefónico», explicaba. Pero el régimen tiene sus propios lenguajes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses
  2. 2

    La casa de los cadáveres de Valladolid
  3. 3

    Alertan de la presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes
  4. 4 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  5. 5

    Las compañías programan casi 50.000 plazas en el aeropuerto de Valladolid para esta temporada de invierno
  6. 6 Muere la actriz Esther Uria a los 55 años
  7. 7

    Las Contiendas estrena un jardín para que los vallisoletanos depositen las cenizas de sus fallecidos
  8. 8

    Renault no prevé coches nuevos para Valladolid y Palencia «a día de hoy» y pide más flexibilidad y ajustar costes salariales
  9. 9

    Los estudiantes de Valladolid dicen basta al acoso escolar y exigen más medidas contra el bullying
  10. 10 Calendario Laboral 2026 en España: festivos nacionales y locales en Castilla y León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Kim recibe el desembarco de Trump en Corea del Sur con un misil

Kim recibe el desembarco de Trump en Corea del Sur con un misil