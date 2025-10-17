El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de una ceremonia militar presidida por el presidente chino, Xi Jinping. AFP

China confirma la purga de su cúpula militar

El régimen expulsa del Partido Comunista y del Ejército Popular de Liberación a nueve altos cargos, un hecho sin precedentes desde la Revolución Cultural

Jaime Santirso

Pekín

Viernes, 17 de octubre 2025, 17:43

Comenta

La crisis en el Ejército Popular de Liberación (EPL), desde hace tiempo evidente, resulta ya explícita. China ha revelado este viernes la expulsión de nueve ... altos cargos de sus fuerzas armadas, acusados de corrupción. Este anuncio, tan repentino como excepcional dado el hermetismo inherente al régimen, viene a completar un reguero de desapariciones, purgas, fallecimientos e incluso suicidios que evidenciaba la inestabilidad en el seno del más crítico entramado de poder bajo el líder, Xi Jinping.

