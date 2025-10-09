El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente chino, Xi Jinping, en una imagen de archivo. Reuters

China incrementa las restricciones sobre sus tierras raras y aprieta al mundo

El régimen blinda estos materiales críticos para la industria global semanas antes de la primera reunión entre Xi y Trump

Jaime Santirso

Pekín

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:43

Comenta

China sabe que tiene al mundo agarrado por las tierras raras, y este jueves ha dado otra vuelta. Las autoridades del país han anunciado nuevas ... restricciones a la exportación de estos materiales críticos; una maniobra para blindar su dominio estratégico ante un mundo de hostilidad geopolítica creciente, en el que las cadenas de suministro se emplean como arma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gran despliegue policial por el aviso de una pelea multitudinaria en la calle Gabilondo
  2. 2 Retiran las multas al ciclista vallisoletano que lleva a sus hijos en una bicicleta de carga
  3. 3

    Roban en al menos una decena de coches en La Cistérniga: «Se han llevado la sillita de los niños»
  4. 4 Increpan a los activistas del encierro por Gaza entre saludos fascistas y vivas a Franco
  5. 5 Buscyl prepara una solución para los fallos del sistema gratuito de autobuses
  6. 6 Muere Ana Fernández Sancho, vallisoletana referente en inclusión y discapacidad
  7. 7

    El viaducto de los Tramposos avanza a buen ritmo... 15 años después de la fecha en que debía terminarse
  8. 8

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  9. 9

    La renta de los vecinos del centro de Valladolid duplica a la de los habitantes de Pajarillos y Arcas Reales
  10. 10

    Un motorista recurre al menos dos multas de la ZBE por la información «confusa» del Ayuntamiento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla China incrementa las restricciones sobre sus tierras raras y aprieta al mundo

China incrementa las restricciones sobre sus tierras raras y aprieta al mundo