Venezuela replica a Trump con la suspensión de vuelos de repatriación desde EE UU

Nicolás Maduro respondió este domingo al órdago lanzado por Donald Trump al clausurar el espacio aéreo venezolano con la suspensión de los vuelos de repatriación ... establecidos hace once meses con la Casa Blanca. La represalia del líder chavista, revelada en 'La Nación', golpea en la política migratoria del presidente estadounidense basada en la devolución de cientos de miles de extranjeros y sin papeles a los países de origen u otros destinos. Desde enero, Washington y Caracas mantenían un acuerdo, pese a carecer de relación bilateral, que había permitido fletar 75 aviones y retornar a 13.956 compatriotas a Venezuela.

Al cierre de esta edición el Gobierno de EE UU no había respondido a este envite, que suma tensión a un enfrentamiento que se acerca al punto de hervor. También es cierto que Trump ha jugado con un doble rasero que no ha terminado de salirle bien. Hace poco más de una semana recomendó a las aerolíneas internacionales que no volasen sobre Venezuela por la escalada de tensión militar debido a las operaciones norteamericanas contra el narcotráfico caribeño. El viernes dijo que cerraba unilateralmente el espacio aéreo de esta nación. Sin embargo, su Administración continuó gestionando hasta el miércoles pasado «permisos especiales» para operar en las «rutas de repatriación». La última aeronave que Maduro ha dejado aterrizar llegó el viernes al aeropuerto Simón Bolívar. Viajaban 104 hombres, 24 mujeres y 8 niños deportados por el Estado de Arizona.

El Ministerio de Exteriores bolivariano justificó la paralización del acuerdo al entender que Trump, al anunciar que el espacio venezolano «permanecerá cerrado en su totalidad», suspende 'de facto' la logística de los vuelos de devolución. La orden congela la apertura de nuevas rutas sobre las que trabajaban los dos gobiernos y pone en peligro un pacto que permitía a ambos el control de la eufemísticamente llamada Gran Misión Vuelta a la Patria.

El gabinete de Maduro denunció ayer la «nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada» de la Casa Blanca y aseguró que el cerrojazo aéreo representa un «acto hostil» y una «amenaza colonialista». La cancillería acusó a EE UU de atribuirse una «ilegítima jurisdicción» sobre la nación latinoamericana..

Unas pocas compañías locales mantienen los vuelos internos, pero la mayoría de las grandes operadoras han suspendido de momento sus conexiones con Caracas. Con total urgencia, el chavismo anunció que trata de implementar un «plan especial» para conseguir el regreso de los cientos o miles de venezolanos que se han quedado varados en otros países tras las cancelaciones.

Maduro intenta activar todos los resortes diplomáticos a su alcance para frenar la estrategia de Trump, que mantiene su amenaza de desplegar militares en tierra para atacar las rutas y los laboratorios del narco. La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, declaró este domingo ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que el objetivo de Washington consiste en apoderarse del crudo venezolano mediante la «fuerza letal» y pidió el amparo de este organismo. El régimen ha logrado la adhesión de los gobiernos de Nicaragua y Cuba, cuyo ministro de Exteriores, Bruño Rodríguez, advirtió que los mensajes de Trump son «el preludio de un ataque ilegítimo». Gustavo Petro, jefe de Estado de Colombia, se sumó a las críticas y señaló que «un espacio aéreo nacional no lo puede cerrar un presidente extranjero o se acabó el concepto de soberanía nacional y el de Derecho Internacional».

La inquietud a una intervención militar no solo sacude a Venezuela. También se siente en los pasillos del Capitolio. El líder del Partido Demócrata, Chuck Schumer, ha avisado de que las «imprudencias» de Trump «están acercando cada vez más a Estados Unidos a otra costosa guerra exterior» y ha reclamado un frente común con los republicanos para que solo «el pueblo tenga el poder de declarar la guerra» a través del Congreso.

A vista de dron

Los que parecen frotarse las manos son los ejecutivos de la industria de defensa, que están reorientando drones, armas tecnológicas y programas de Inteligencia Artificial de carácter militar a la lucha contra el narcotráfico de la Casa Blanca. Algunas empresas ya colaboran con la Armada y la Guardia Costera en el Caribe, según desvela 'The Wall Street Journal', que cita la adecuación de equipos enfocados a un hipotético conflicto con China o aviones no tripulados que se han mostrado poco útiles en la guerra de Ucrania.

Algunas tecnológicas promocionan plataformas inteligentes para que el Gobierno pueda mapear las rutas del fentalino de los narcos latinoamericanos. incluso las más secretas. Un ejemplo de unión tuvo lugar en noviembre con la incautación de 27.000 kilos de cocaína en un buque con destino a Florida gracias a la vigilancia de un dron capaz de volar durante trece horas sobre el océano. A un modelo de avión no tripulado. el V-BAT, se le atribuyen múltiples seguimientos a narcolanchas en el Pacífico oriental y el decomiso este año de droga valorada en mil millones de dólares.