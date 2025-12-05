El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

EEUU ataca otra supuesta narcolancha en el Pacífico y mata a sus cuatro tripulantes

Ya son 82 los muertos causados por los bombardeos estadounidenses en aguas internacionales

T. Nieva

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:30

El Mando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom) ha anunciado la muerte de cuatro hombres a bordo de una embarcación que ha bombardeado este ... mismo jueves en aguas del Pacífico, en el marco de una operación supuestamente dirigida contra el narcotráfico que desde el pasado septiembre se ha cobrado en este océano y en el mar Caribe la vida de más de 80 personas.

