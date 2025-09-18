Yulen Pereira comparte en redes una foto junto a su hijo en común con Jeimy Báez A pesar de este acercamiento «Jeimy quiere ser madre en solitario. Se lo ha pensado mejor y no quiere ponerle los apellidos de Yulen a su hijo», ha señalado Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas'

Yulen Pereira, exconcursante de 'Supervivientes' y esgrimista, ganador de dos medallas en el Campeonato Europeo, ha compartido la primera foto con su hijo en común con Jeimy Báez, aunque ello no quiera decir que la expareja hayan acercado posturas. Según las últimas informaciones la influencer y el ex de Anabel Pantoja habrían vuelto a distanciarse porque ella «quiere ser madre en solitario».

La ex de Carlo Costanzia llegó a confirmar, en un desliz, que Yulen Pereira era el padre de la criatura. Aunque él en un primer momento parecía negarlo, después acudía al mismo plató de televisión para reclamar su paternidad y asegurar que quería hacerse cargo del pequeño. En ese momento, la joven de origen dominicano parecía tener claro que quería ser madre soltera después de unos primeros meses muy complicados para ella, marcados por la negativa del exconcursante de 'Supervivientes'. Pero todo cambiaba con el nacimiento del bebé. Las informaciones apuntaban a un «cambio de postura» de Jeimy, que permitía a Yulen visitarla en el hospital y conocer a la criatura nada más nacer.

Distanciamiento

La expareja dio la bienvenida a su hijo de forma oficial a través de las redes compartiendo la misma foto. Un tierno gesto que parecía confirmar que habían acercado posturas. Pero no les ha durado mucho. Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', ha dado nuevos detalles en 'El tiempo justo' de la situación que atraviesan los recién convertidos en padres.

«Jeimy quiere ser madre en solitario», ha asegurado. «Se lo ha pensado mejor y no quiere ponerle los apellidos de Yulen a su hijo. Quiere que lo solicite a través de abogados, le ha pedido que se haga una prueba de paternidad y que, si quiere, luche por la paternidad porque ella no se la va a dar», ha señalado. Antes de que esta información saliese a la luz, el esgrimista y exconcursante de 'Supervivientes' compartía en su perfil de Instagram una tierna foto junto a su hijo. Una imagen, en la que vemos al bebé agarrando con su manita el dedo índice de su papá, con la que demuestra que parece dispuesto a luchar por este reconocimiento.

