Vuelven las especulaciones sobre el estado de salud de Carlos III

El Rey Carlos III, en su encuentro con Emmanuel Macron y su esposa Brigitte, apareció con el ojo derecho completamente enrojecido, lo que generó una oleada de comentarios y especulaciones sobre su delicado estado de salud.

Ante la expectación despertada, el Palacio de Buckingham se vio obligado a emitir una aclaración para evitar rumores infundados. Tal y como explicaron desde la Casa Real, Carlos III sufrió «una rotura de un vaso sanguíneo en el ojo derecho» durante la noche anterior, lo que médicamente se conoce como una hemorragia subconjuntival. Desde Buckingham subrayaron que esta condición «no tiene nada que ver con otra afección», en clara referencia al tratamiento oncológico que sigue el soberano.

Este derrame ocular, sin embargo, no ha pasado desapercibido. La imagen del Rey Carlos III recibiendo a la pareja presidencial francesa con el ojo inyectado en sangre ha generado un nuevo pico de preocupación sobre su salud. Según medios británicos, como 'The Mirror', el entorno del monarca insiste en restar gravedad a este contratiempo. Un colaborador cercano, citado el medio en mención el pasado mes de mayo, destacaba: «Lo que uno aprende sobre esta enfermedad es que simplemente la controla, y es lo que él hace. La ciencia ha logrado avances increíbles en los últimos tiempos, y sinceramente no veo ninguna diferencia en él de cómo ha sido siempre».

Pese a la molestia ocular, Carlos III quiso mantener intacto el protocolo de esta significativa cita diplomática. Acompañado por la Reina Camilla, recibió a Emmanuel y Brigitte Macron en el estrado real instalado en Datchet Road, donde se dispararon salvas reales para dar la bienvenida oficial.